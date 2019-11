El Andorra acaba de un plumazo con el sueño del Andratx en la Copa del Rey

El Andratx peleó, luchó y no bajó los brazos durante los noventa minutos de partido. Pese al esfuerzo, nada pudo hacer ante la superioridad de un Andorra que se impuso por 3 goles a 0 en la previa de la Copa del Rey. Al final la categoría, la que diferencia a ambos equipos, se hizo patente y el conjunto mallorquín no pudo cumplir con el sueño de pasar la eliminatoria en la competición del KO. El conjunto local, creado a base de talonario por el barcelonista Gerard Piqué, se impuso por un resultado demasiado contundente que no refleja lo que se vivió sobre el verde.

Pachón avanzó a la tricolor en el minuto tres gracias a una gran definición tras una asistencia de Gaffori. Los de José Contreras no se hundieron y gozaron de una buena ocasión para empatar el partido con un tiro de Gero que acabó sacando el guardameta local. El 2 a 0 lo firmó el mallorquín Rubén Bover, tras una gran jugada individual en el minuto 58 del partido. El tercer y definitivo tanto llevó la firma del exmallorquinista Adrià Vilanova -hijo del fallecido exentrenador del Barcelona Tito Vilanova- en el lanzamiento de un córner en el descuento. Víctor Casadesús formó en el once local.