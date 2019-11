El Atlético de Madrid humaniza al Baleares

El Atlético Baleares es humano. Ese aura de divinidad que rodeaba al conjunto blanquiazul fue arrebatada de sopetón por el Atlético de Madrid B. El conjunto colchonero fue capaz de acabar con la racha de ocho victorias consecutivas de los mallorquines mediante un empate (0-0) con el que se impartió justicia este mediodía en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

Los madrileños difuminan también el olfato goleador de un Gabarre que en esta ocasión no anotó y de un Baleares que, por primera vez en lo que va de curso, no logró perforar la portería rival.

Se veía las caras el equipo de Manix Mandiola con su máximo perseguidor, un Atlético de Madrid B cargado de jóvenes promesas y dispuesto a recortar distancias en la clasificación. Desde el primer minuto el conjunto blanquiazul se percató de que no sería un encuentro como los disputados hasta la fecha.

Los colchoneros saltaron al verde de Majadahonda con las ideas claras, pero dando por buena una posible igualada ante los mallorquines. Durante el primer periodo a Gabarre y compañía se les hizo muy complicado romper la línea defensiva de los locales y fueron pocas las oportunidades que se contabilizaron en una y otra área.

Ambos equipos se estudiaron, quizás con un respeto exagerado, y fruto de dicha veneración resultó unos primeros 45 minutos toscos y burdos, rozando lo aburrido. Una lucha de gigantes, con demasiados miramientos y que dieron poco juego sobre el verde.

No cambió en exceso el ritmo del encuentro en una segunda parte en la que los cambios introducidos por sus respectivos entrenadores intentaron revolucionar el partido. Mandiola decidió cortar por lo sano la racha goleadora de Gabarre, y cuando no se llevaba ni un cuarto de hora del segundo tiempo, el técnico de Eibar sustituyó al delantero de Huesca por Arturo. Con cara de pocos amigos, abandonó el pichichi balearico el verde de Majadahonda.

Con alguna que otra aproximación, pero sin ocasiones claras, prosiguió una segunda parte en la dio la sensación que ambos equipos fumaron una pipa de la paz de la que Jorge Ortiz no fue partícipe. El extremo balearico sorprendió a Diego Conde con un disparo raso, en el lanzamiento de una falta, con la que muy cerca estuvo de inaugurar el marcador. Sería la única ocasión digna de mención.

El Baleares cedió su primer empate de la temporada, pero mantiene los cinco puntos de distancia con el Atlético de Madrid B. Resultado justo tras lo visto esta mañana en el Cerro del Espino.



Ficha técnica

Atlético de Madrid B: Diego Conde, Manu Sánchez, Álvaro García, Mikel, Darío, Óscar (Tropi, min. 83), Ricard (Del Campo, min. 80), Samabria, Mejías, Solano y Cedric.

Atlético Baleares: Ginard, Orfila, Peris, Vallori, Borja, Villapalos, David Haro (José García, min. 88), Rovirola, Gabarre (Arturo, min. 63), Jorge Ortiz y Jordan (Ferrone, min. 67).

Goles: No hubo.

Árbitro: Rupérez Martín (C. castellano-manchego).

Tarjetas amarillas: Villapalos (min. 19), Peris (min. 36), Arturo (min. 75), Vallori (min. 86), Rovirola, min. 90), Álvaro (min. 92).

Tarjetas rojas: No hubo.