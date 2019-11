El optimismo de Nadal

Rafel Nadal destila optimismo ante una de las grandes citas del año. El mallorquín recalcó ayer que debe ir "día a día" en su lesión en la zona abdominal, molesta sobre todo para poder sacar bien, pero aseguró que tiene "buenas esperanzas de estar al cien por cien" para su debut del lunes ante el alemán Alexander Zverev en las Finales de la ATP de Londres.

"Sabemos que no es un problema grave. Las imágenes me dan la posibilidad de estar aquí, luego hay que ver cómo evoluciona todo, haciendo las cosas de la manera más prudente posible. No podemos dar ningún paso en falso", explicó.

El manacorí comenzó a entrenar el saque el jueves de manera suave, aunque ayer lo intensificó en su sesión vespertina. "Ayer saqué muy despacio. Hay que ir añadiendo poco a poco esfuerzo sobre la zona. Estoy con la ilusión de que las cosas pueden salir bien y con la esperanza intacta de poder llegar bien. Para jugar desde el fondo no tengo ningún dolor, ni sacando tampoco", añadió. "Cuando uno tiene una pequeña lesión muscular y el espacio de tiempo es menos de una semana hay que ser lo máximo prudente posible, no me siento incómodo, pero no he sacado al máximo, hay que ver cuando saco al cien por cien y hasta mañana -por hoy para el lector- no va a ser", agregó.

El número uno del mundo expresó sus ganas de saltar a la pista para competir en una competición tan importante. "Estoy feliz de estar aquí porque después del sábado en París no sabía sí tendría la oportunidad de estar, así que estoy muy emocionado de volver a Londres tras un par de años sin poder jugar. Tengo buenas esperanzas de estar al cien por cien el lunes. Confío en que puedo ser muy competitivo, pero está claro que este es un torneo donde te enfrentas a los mejores desde el principio y necesitas estar listo al cien por cien", reiteró.

Además, Nadal descartó que esté en una situación parecida a la de 2017, cuando se presentó al torneo con dudas por un problema en la rodilla y se tuvo que retirar después del primer encuentro. "Aquello era una cosa mucho más crónica, esto es algo puntual, en el momento que ha pasado solo tengo una semana de margen. Los médicos son positivos y mis sensaciones son buenas", dijo. De hecho, el doctor Ángel Ruiz Cotorro supervisó su entrenamiento de la tarde. Nadal, acompañado en pista por el propio médico, su técnico, Carlos Moyá, y su fisio, Rafa Maymó, se ejercitó durante una hora en la central, junto al italiano Matteo Berrettini, quien debuta en el torneo. Y dio la impresión de que va a más.