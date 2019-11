Villapalos: "Si ganamos ante el Atlético se verá que es nuestro año"

Alberto Villapalos no se fía del Atlético de Madrid B, segundo en la tabla y próximo rival del Atlético Baleares. "Se vuelve a vivir la situación de jugar contra el segundo en su campo, como sucediera en Ibiza. Nosotros a pesar de ir muy bien, el Atlético de Madrid B también va bien, está a cinco puntos y si nos ganan se ponen a dos. Han hecho un gran arranque. Debemos tener cuidado e ir a por el partido", ha resaltado.

A pesar de ello, el centrocampista es consciente de que en caso de llevarse los tres puntos, el Baleares daría un paso muy importante."Tenemos que seguir en la línea que llevamos y si ganamos este partido va a ser un golpe en la mesa. Si lo hacemos se verá que es nuestro año. Tenemos que ir a ganar, nos ha ido bien así, en ningún campo hemos especulado pero si no se puede un empate y listo", ha comentado.

Tras pasar trece años en la cantera rojiblanca, será un partido especial para él, aunque ya avisa de que "si marco lo celebraré sí o sí". "Para mí el Atlético de Madrid ya es el pasado, cuando estuve fui muy fan pero ahora estoy centrado en mí, aunque sigo al primer equipo como espectador, el club me dio mucho en su día pero ahora tampoco le debo tanto. Pienso en mí y en mi equipo y si marco gol lo celebraré sí o sí", ha afirmado.

Respecto a la posibilidad de ver la quinta tarjeta amarilla y perderse el partido ante el Castilla, el mediocentro no está preocupado. "Estoy apercibido con 4 tarjetas pero no pasa nada si la veo la quinta y no juego contra el Castilla porque ya habrá otro compañero", ha finalizado.