Real Mallorca y B the travel presentan su programa electoral en el 10N

El Real Mallorca y el B the travel brand quieren el apoyo de su afición. Coincidiendo los partidos de ambos equipos con el día de la elecciones generales, este próximo domingo, ambos clubes han diseñado una 'campaña' a través de sus redes sociales en la que hacen un llamamiento a los suyos para lograr su apoyo.



El conjunto bermellón recibe este domingo al Villarreal en Son Moix. Los de Vicente Moreno necesitan la victoria para romper con su racha de malos resultados. "Hechos y no palabras. Esfuerzo sin promesas. Fallamos€ corregimos. A tu lado con sentimiento. 10-N vota Mallorca, bota en Son Moix", es el programa electoral que presenta el Real Mallorca en el vídeo que ha publicado, acompañado de imágenes de mallorquinistas animando desde las gradas del estadio mallorquín.





Por su parte, el B the travel brand, bajo un concepto mucho más formal, ha publicado un vídeo en el que el técnico del conjunto mallorquín Félix Alonso es el protagonista de un meeting político, con atril incluido. "Ciudadanos y ciudadanas de Mallorca, hoy he venido aquí a buscar vuestra confianza, por eso, puedo prometer y prometo, que el próximo domingo nuestro equipo se dejará la piel para conseguir la sexta victoria consecutiva. Nuestro compromiso, el de los jugadores y el nuestro estará más latente que nunca, seguiremos luchando por el somni d'una illa. No os preguntéis que puede hacer vuestro equipo por vosotros, preguntaros qué podéis hacer vosotros por vuestro equipo. Os esperamos este domingo en Son Moix", proclama un Féliz Alonso soberbio entre los aplausos de su gente.El B the travel Brand recibe este domingo en el Palau d'Esports de Son Moix al Levitec Huesca a las 18 horas. La intención del conjunto mallorquín es sumar su sexta victoria consecutiva del curso.