Eloy Rojas: "Lesionado y desde la grada se pasa un poco mal"

Eloy Rojas Gómez (Cádiz, 1994) regresó a las canchas un mes y medio después de la lesión de rodilla que le obligó a apartarse del grupo justo antes de visitar la cancha del Movistar Inter en la segunda jornada de competición. El viernes, ante el Fútbol Emotion Zaragoza, volvió a disfrutar de algunos minutos para confirmar su vuelta a las pistas.

Ha sido un mes y medio fuera de la competición que el gaditano ha vivido "con muchos nervios por querer ayudar a los compañeros y no poder", pero ahora ya ha llegado su momento y está en dinámica de equipo para poder aportar su granito de arena. Eloy Rojas reconoce que desde la grada "se pasa un poco mal" y todavía más en la situación en la que estaba el equipo en cuanto a lo físico, con hasta cuatro bajas de forma simultánea.

"Me tiraba para la pista para intentar ayudar. Desde arriba se ve todo un poquito más fácil y a la vez estás muy nervioso. Gracias a Dios nunca había estado tanto tiempo parado. Psicológicamente sufres un poco porque se lesionaron tres jugadores y ves que no puedes ayudar. He estado trabajando día a día en el gimnasio y este finde ya pude jugar unos minutitos y me encontré bien. He visto que el equipo está hecho una piña y que vamos todos a una", explicó el ala gaditano.

Rojas no había jugado, esta temporada, desde la jornada inagural ante el Levante UD y ante Zaragoza pudo volver a sentirse futbolista. A pesar de todo el tiempo que ha estado parado reconocía que se sintió "muy bien" sobre el parqué de Son Moix y agradecía a sus compañeros que han hecho que su proceso de recuperación fuera más ameno. "Tenía muchas ganas porque llevaba un mes y medio sin competir y sin estar con mis compañeros. Con su ayuda se me hizo todo más fácil. Estoy con muchas ganas de seguir trabajando para en el próximo partido estar disponible en todo momento", manifestó alegre un Eloy Rojas que añadía que durante este tiempo ha visto a sus compañeros muy bien porque "a pesar de las bajas el equipo ha respondido al cien por cien" y ahora "esperamos seguir así y ganar los partidos" que vienen de aquí hacia adelante.

El próximo será este sábado en la cancha del O'Parrulo Ferrol, un equipo que ha arrancado muy bien el curso y del que Rojas avisa de que no va a ser nada fácil. El jugador reconoce que "sabemos que es un partido complicado pero creo que el equipo está trabajando muy bien en el día a día y creo que vamos a conseguir la victoria" porque, añadía, "llevamos una buena racha y queremos seguir así lo máximo posible".

En concreto, el Palma encadena cinco partidos sin perder (cuatro victorias y un empate) y ahora afronta un tramo de temporada que, a priori, se presenta más asequible.