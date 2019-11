El B the travel brand conquista un triunfo de prestigio (65-78)

El B the travel brand ha aplastado esta mañana al Delteco Gipuzkoa en un partido que ha dominado de principio a fin y que se convierte en la quinta victoria consecutiva. Un triunfo de prestigio en la pista de los vascos que eleva la autoestima y dispara a los mallorquines en la clasificación, ya que se colocan segundos en la tabla, solo por detrás del Chocolates Trapa Palencia (65-78). Este es el camino ideal de un grupo que va a más y que llena de ilusión a la afición. El fondo de armario del conjunto balear se ha notado ya que han estado a un gran nivel los Lidnqvist, con doce puntos, Álex Hernández y compañía. Además, Barac también se ha mostrado muy entonado, al atrapar nueve rebotes y anotar once puntos.

El sensacional primer cuarto de los de Félix Alonso, con un parcial de 10-26, les ha dado mucha gasolina, ante un adversario que solo había perdido un partido en lo que se llevaba de competición. De hecho, con el 0-12 inicial ya se las prometían muy felices los isleños ante un adversario que se ha mostrado impotente. Al descanso la ventaja seguía siendo importante 25-40 y en el tercer cuarto todavía se ha hecho más grande. Los locales han sido muy inferiores a un B the travel btrand que se ha mostrado muy consistente y que no ha sufrido los bajones de otros encuentros. De hecho, ha mantenido un sensacional nivel de intensidad, dominando en defensa y mostrándose inspirado en ataque que ha elevado la diferencia hasta los 22 puntos (39-61) antes del último parcial. En los diez minutos finales, el B the travel brand ha rentabilizado su dominio y los intentos a la desesperada del Gipuzkoa solo han servido para maquillar el resultado final (65-78).