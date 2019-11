El golpe espectacular de Rafa Nadal que levantó al público de París de sus asientos

Rafa Nadal siempre deja algún punto para el recuerdo en todos y cada uno de sus partidos. Ante el francés Joe Wilfried Tsonga no fue la excepción en el duelo que le enfrentó el viernes correspondiente a los cuartos de final del Masters 1.000 de París-Bercy, el último del año de esta categoría.



Estaba el encuentro bien encarrilado para el mallorquín, habiéndose adjudicado el primer set en la muerte súbita (7/6) y 3-0 en el segundo a su favor cuando ambos tenistas disputaron el punto más espectacular del partido.



Una subida a la red del francés, de 34 años y ahora 35 del mundo después de haber vuelto de las catacumbas -llegó a estar por encima del 200-, parecía inalcanzable para Nadal, que se inventó un golpe imposible por debajo de las piernas que fue devuelto de volea fuera por el galo.



El público, pese a que el punto había caído del lado del mallorquín, no pudo por menos que levantarse de sus asientos y aplaudir al que a partir del próximo lunes será número uno del mundo.



Nadal se clasificó para las semifinales de París-Bercy, uno de los pocos torneos que faltan en su brillante y extenso palmarés, donde se enfrentará al canadiense Denis Shapovalov, con el que tiene un balance de empate a uno en sus dos enfrentamientos previos. Si Nadal conquista el torneo o Djokovic no llega a la final, el de Manacor acabará el año como número uno del mundo por quinta vez en su carrera.