El B the travel brand se dispara

Félix Alonso decía en la rueda de prensa del martes previa al partido ante el Covirán Granada que, después de conseguir dos victorias como visitante, tocaba hacerse fuertes en casa. El triunfo de anoche del B the travel brand Mallorca ante un rival de muchos quilates le permite además seguir escalando posiciones en la clasificación, ya que ahora se pone cuarto. Se ha pasado de dos derrotas iniciales a cuatro victorias consecutivas. El equipo se está consolidando y está transitando por la senda correcta.

El primer período fue claramente de los palmesanos. Después de unos primeros minutos imprecisos, los mallorquines conseguían atacar con mucha movilidad y la intensidad era la constante. Para conseguirla Alonso a falta de 3:50 para finalizar el cuarto había cambiado a todos los jugadores del quinteto inicial. La buena defensa incomodaba a los andaluces, que cometían más errores de los habituales. El primer período acababa con un 21-7, que demostraba la superioridad isleña.

En el segundo tramo el entrenador visitante logró romper la buena dinámica local con alternancias defensivas, que rompieron el ritmo y la fluidez de los de Ciutat. El partido se equilibró y se llegó al descanso con un 34-22.

En el tercer cuarto el B the travel brand volvió a tomar las riendas del duelo. El equipo nazarí se veía impotente para detener la avalancha ofensiva y defensiva de los de Son Moix. El castigo se producía a base de triples, de transiciones rápidas, de dominio en la pintura, con un González y Babatunde sensacionales, con una gran concentración defensiva. El B the travel brand gustaba y se gustaba. En el minuto tres de este tercer cuarto, la ventaja era de veinte puntos (48-28). Y se llegó al final de este período con un marcador de 59-38.

Los últimos diez minutos fueron más igualados. Granada, a pesar de la desventaja, no se rindió. Siguió luchando y gracias a este espíritu combativo, la diferencia en el electrónico no fue mayor. Los andaluces notaron la no participación en el encuentro de dos jugadores importantes: Olmos y Pardina. A pesar de ello el resultado final (77-53) demuestra la superioridad en todas las facetas del juego de los baleares, que jugaron unos veinte minutos de muy buen baloncesto.