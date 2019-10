Rafa Nadal: "Ser número uno no me quita el sueño, duermo igual de bien"

En vísperas del inicio del Masters 1.000 de París, el último de la temporada, Rafel Nadal aseguró que acabar el año en el puesto de número uno de la ATP no es una obsesión, pese a que tiene opciones de hacerlo por cuarta vez en su carrera. "Duermo igual de bien cuando soy número 1 que cuando soy número 2. Por supuesto que prefiero ser número 1, pero estoy muy contento con la temporada que he hecho. El inicio fue complicado. Antes del pasado torneo de Montecarlo era difícil imaginar que estaría en esta posición. Estoy orgulloso del año que he completado", aseguró el mallorquín.

Nadal recuperará el puesto de número uno el próximo 4 de noviembre pase lo que pase en París, porque el serbio Novak Djokovic, que ocupa esa posición por el momento, fue finalista en la capital francesa y en Londres la pasada temporada, por lo que tiene muchos puntos que defender, a diferencia del manacorí.

Pero el puesto definitivo se decidirá en las Finales AtP que enfrentará a los ocho mejores del año en Londres entre el 10 y el 17 de noviembre próximos. Consciente de que las dos competiciones que restan son bajo techo, donde menos triunfos ha logrado, Nadal aseguró que tratará de hacer algo "especial". Empezando por París, uno de los torneos que faltan en su sala de trofeos, que reconoció que no se le da bien y que en el pasado ha afrontado con dificultades, con frecuencia físicas.

"En el pasado ya he tenido que jugar un partido más para ser número 1. Fue el caso en 2017, que tuve que venir aquí a ganar un partido. Ahora es diferente. Este año no he ido a China. Tengo que buscar prioridades. Los últimos años mi objetivo no es ser número 1, es organizar mi calendario para que pueda jugar el máximo tiempo posible. No voy a jugar partidos de más para acabar número 1", señaló el tenista, que confía en hacerlo bien en París.



París-Bercy



Bajo el techo de Bercy, rebautizado por la tendencia comercial, el tenis mundial vivirá el 4 de noviembre un traspaso de poderes singular, porque pase lo que pase en el último Másters 1.000 del año, el sistema clasificatorio de la ATP destronará al serbio Novak Djokovic en favor de Rafel Nadal. Más allá de lo simbólico del relevo, la pista rápida francesa fijará las posiciones de cada uno de cara al duelo definitivo, las Finales ATP que entre el 10 y el 17 de noviembre medirá en Londres a las ocho mejores raquetas del año.

Nadal cuenta con 1.280 puntos de ventaja, una renta que tendrá que defender en un terreno desfavorable si quiere acabar por quinto año con el número 1 del mundo en su bolsillo, tras 2008, 2010, 2013 y 2017, e igualar así a Djokovic y al suizo Roger Federer (2004, 2005, 2006, 2007 y 2009). Terreno desfavorable porque la eficacia del mallorquín bajo techo pierde enteros. En su palmarés solo lucen dos torneos a cubierto, Madrid 2005 y Sao Paulo 2013.