Mariona Caldentey responde a José María García

Con casi tanta clase como con la que se mueve sobre el verde, la mallorquina Mariona Caldentey, jugadora del Barcelona, ha querido responder hoy a las polémicas declaraciones del veterano periodista José María García, en las que se refirió al fútbol femenino como una "mentira" y criticó que se trata de un deporte "má plomizo que una etapa de ciclismo en la tele". "Yo creo que hay gente que está descubriendoel fútbol femenino ahora y creen que esto ha salido de la nada", inició su contestación la felanitxera.



"Nosotras llevabamos muchos años trabajando en esto. Hay mucha gente detrás que no se ve. ¿Que hay muchas cosas que mejorar? Pues seguramente sí, pero ahora nos estamos exponiendo más mediáticamente y eso va a conllevar que nos lleguen críticas y nos den palos, aunque creo que hay que seguir fuertes y aguantar. Estamos haciendo las cosas bien, estamos creciendo y queremos seguir por eso camino. Eso nos tiene que hacer más fuertes y tener más motivación para decirle a la gente que hemos venido para quedarnos", señaló la centrocampista mallorquina del Barcelona.





"Creo que todos esos comentarios se basan un poco en el desconocimiento. Invitaría a la gente que nos critica o que dice cosas malas de nosotras que vea un partido y que nos conozca, que sepa la verdad del fútbol femenino. A partir de ahí, todo el mundo es libre de opinar y todas las respuestas hay que respetarlas. La gente que nos sigue sabe que eso no es cierto", zanjó Mariona Caldentey ante los medios de comunicación.José María García, que se ha visto envuelto en una gran revuelo este fin de semana tras sus desafortunadas palabras, quiso ayer por la noche matizarlas. Según el veterano periodista, no se refería a las jugadoras, sino a la organización del fútbol femenino:García apuntó que "tendrían que haber formado a la cantera" y lamenta que "el gravísimo error de las chicas es que se han creído esa mentira. Estamos al borde a una huelga por unos derechos y yo estaré siempre con los y las deportistas, pero otra cosa es 'mear fuera del tiesto'. El problema no es de ellas, tienen un poco de culpa por creer una organización".