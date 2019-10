El B the travel ya se deja ver

El B The Travel Brand Mallorca Palma cumplió con su papel de favorito y se hizo con la tercera victoria (62-68) de la temporada en la pista del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, en un encuentro en el que los mallorquines supieron aguantar las embestidas de los locales hasta el último cuarto. En la última manga, el mayor acierto en el tiro y la buena defensa e intimidación del bloque de Félix Alonso decantó el duelo. Destacó Bropleh en el bando isleño, con 16 puntos y, sobre todo, Lofberg con un par de triples en momentos decisivos y la intimidación de Xavi Rey.

No tuvo excesiva historia el encuentro en el primer parcial, que acabó con un 15-15 que reflejó el poco acierto que iban a tener ambos equipos hasta el tramo final.

Había sorprendido el técnico local Roberto Blanco, con su quinteto inicial, pero no hizo efecto. A ráfagas iban anotando ambos equipos, errando casi todos los triples y con bajo porcentaje anotador de dos. Solamente Lofberg, en el B the travel, parecía tener el punto de mira más o menos bien. En los locales, Rakocevic era el menos malo.

El segundo parcial no mejoró las cosas. Las igualdad era la nota predominante y solo detalles puntuales concedieron una mínima ventaja a los cacereños en el descanso (34-33).

Las buena noticias en el Palma hasta el intermedio eran Lofberg, el debut del pívot Xavi Rey y que el Cáceres solo estaba a un punto. Las malas, el día negro de Bertone con solo un punto de tiro libre (no volvería a anotar) y las pérdidas de balón (15 al final del partido).

No mejoró nada la cosa tras el intermedio. Ni para los locales ni para los visitantes. Bastante desacierto en el tiro, más pérdidas -en los visitantes, pero que no supo aprovechar el Cáceres– y algunos detalles de calidad en los jugadores del B the travel. Con 48-48 se adentró el partido en el último cuarto.

En un partido igualado, no iba a cambiar mucho el tema, aunque sí el marcador (hubo hasta 16 cambios de ventaja y 10 empates a lo largo del encuentro).

La entrada de Xavi Rey a ocho minutos para el final coincidió con el despegue visitante. Con 51-50, dos triple de Lindqvist, dos tapones del propio Rey y otra canasta del sueco dispararon el luminoso hasta la máxima ventaja de los mallorquines: 51-62.

Un par de errores obligaron a Félix Alonso a pedir tiempo muerto, para no perder el mando del encuentro (56-62). Una canasta de Rey dio un poco de aire a los de Mallorca, que volvían a perder el sitio y más balones (59-64). a 1:45. A partir de ahí, más nervios de los deseados y carrusel de desaciertos. Dos tiros libres de Álex Hernández y una canasta de Bropleh acabaron por sellar la tercera victoria consecutiva (62-68) de un B the travel brand Palma que ya empieza a dejarse ver.

En la próxima jornada de la LEB Oro los de Félix Alonso, que se colocan sextos en la clasificación, se enfrentarán al Covirán Granada en Palma.