Rafa Nadal no descuida los entrenamientos antes de su boda

Se acerca uno de los días más especiales en la vida de Rafa Nadal. El próximo sábado 19 de octubre el tenista mallorquín contraerá matrimonio con la novia de toda su vida, Mary Perelló. Pese a la cercanía de su enlace matrimonial, Nadal no descuida sus entrenamientos y esta misma mañana se le ha podido ver ejercitándose en su Academia de Manacor.



Ha sido un fin de semana de lo más intenso para el manacorí, quien apura sus últimas horas de soltería con familiares y amigos. Nadal celebró este pasado sábado, con sus amigos más cercanos, su despedida de soltero, una fiesta que empezó por la mañana y que no se cerró hasta altas horas de la madrugada.





Ready & raring to go again ??



Rafa returns to the office!



??: @RafaelNadal | @rnadalacademy pic.twitter.com/an1vxk2m6x