Triunfo alemán en el Zafiro Palma Marathon 2019

Palma ha celebrado esta mañana la decimosexta edición del Zafiro Palma Marathon que ha congregado a más de 9.000 corredores que han completado 10, 21 o 42 kilómetros. En la prueba reina, la de la distancia de maratón, se ha producido un doblete alemán con las victorias de Silvia Felt (3h04:41) y de Nikki Johnstone (2h28:50) en una espectacular mañana. Felt logró aventajar en un par de minutos a la ganadora de 2016, la también germana Sabine Stadler, que finalmente fue segunda en meta. Jane Ringrose completó el podio. En esta edición, la participación femenina ha supuesto el 44% del total, un porcentaje inédito y de récord en la historia de este tipo de eventos en España.

En categoría masculina, el alemán Nikki Johnstone rompió la carrera desde el kilómetro 10, sosteniendo un ritmo demasiado alto para el danés Kasper Laumann, ganador en 2018, que no pudo seguirle. Johnstone paró el crono en meta en 2h28:50, en pleno paseo marítimo de Palma y a los pies de la Catedral. Laumann fue segundo con 2h35:47, mientras que el polaco Maciej Lucyk se subió al tercer escalón del podio.

Bernardina Elisabet Coll González y Josep Jansà Dubón se han coronado como campeones baleares en maratón. Toni Peña, mejor maratoniano de la historia de las Illes Balears, ha recibido un homenaje en esta edición, 'el Dorsal de Oro' y ha dado el pistoletazo de salida de la prueba.

"Ha sido un día bastante caluroso aunque me he encontrado muy bien. Correr en Palma, por el centro, es espectacular, ha sido un día inolvidable y he disfrutado como nunca corriendo este maratón, me he sentido como en casa", ha indicado Johnstone tras cruzar la meta. Sivlia Felt, la ganadora, ha asegurado que pudo "mantener el ritmo, controlando para no pasarme al principio. Es un orgullo haber podido ganar este gran maratón, correr por el centro con el público animándote y tanta gente en meta es una sensación genial".

En las carreras de menor distancia paralelas al marathon, la catalana afincada en Sevilla Cristina Polanco (37:04) y Jorge Fresnedillo (32:37) han sido los campeones en la distancia de 10 kilómetros. En el medio maratón ha habido doblete italiano, con las victorias de Elisa Melilli (1h27:05) y Salvatore Gambino (1h11:30).



El Zafiro Palma Marathon está organizado por Kumulus, con la colaboración del Ajuntament de Palma y el patrocinio principal de Zafiro Hotels.