Plata de Jordi Lladó en el Nacional de Laser Radial

La clase Laser Radial ya tiene a sus nuevos campeones de España. Tras cuatro jornadas de competición, en las que se pudieron completar las 12 pruebas previstas, la catalana Cristina Pujol (CN Port D'Aro) se adjudicó el triunfo absoluto y femenino, mientras que el mallorquín Jordi Lladó (RCN Palma), segundo de la general, fue el vencedor en categoría masculina senior y sub-19.

La cuarta entrega en la Manga del Mar Menor se desarrolló con unas buenas condiciones de viento, de componente Norte que osciló entre los 12 y 15 nudos de intensidad.

Ayer, con respecto a la jornada del viernes, Lladó y Pujol se intercambiaron los papeles. El mallorquín estuvo menos acertado que la catalana. El regatista del Náutico de Palma firmó unos parciales de 9-10-13, mientras que la representante del CN Port d'Aro marcó 15-2-11. En esa segunda prueba, tras firmar la segunda plaza, Pujol ya era la campeona de España.

Con la primera y segunda plaza decidida en la general absoluta, marcando la línea de la clasificación en Sub-19 con Lladó, la lucha pasaba a centrarse en las otras plazas de podio.

En femenino, Fátima Reyes (CN S'Arenal) se hizo con la segunda plaza, por detrás de Pujol, tras una regata en la que fue de más a menos; partió de un segundo para pasar a un sexto y terminar cuarta en la general. Por detrás se colocado otra de las favoritas, Martina Reino (RCN Gran Canaria).

En cuanto a los chicos, pocas opciones, o ninguna, dio Lladó, que tras no poder sellar el triunfo absoluto se lleva, además del masculino senior, el título Sub-19. La segunda plaza en la general absoluta fue para Francisco Sánchez (RCR Santiago de la Ribera) y la tercera plaza para Ricard Castellví (CN Cambrils). En la categoría Sub-19, junto a Lladó se clasificaron Castellví y el mallorquín Melsión Rosselló (RCN Palma).

"No ha sido mi día, pero he aprendido mucho; no me he rendido en ningún momento pero las cosas al final no han salido y me he quedado a 2 puntos de ganar el absoluto. Aunque haya ganado la general absoluta masculino y Sub-19 me quedo decepcionado y con ganas de más", dijo Lladó.