Los hermanos Pou recuerdan al escalador Miquel Riera desde el Himalaya

Los hermanos Pou, Iker y Eneko, han rendido su particular homenaje a Miquel Riera, el escalador mallorquín e inventor de la modalidad psicobloc, fallecido el pasado miércoles. Los alpinistas vascos se han enterado de la noticia esta mañana, cuando han tenido acceso a internet desde el Himalaya, y han destacado a través de su cuenta de Facebook su pesar, como ya habían hecho otros amigos y compañeros del mundo de la escalada.

"Hoy y de pura casualidad, hemos conseguido internet a 4.000 m en nuestro ABC del Himalaya. Nos ha embriagado de pena enterarnos de la muerte de Miquel Riera. En gran medida nuestra relación con Mallorca se la debemos a él. Desde aquí queremos rendirle el mayor de los homenajes", han señalado hace escasamente dos horas.

Los dos alpinistas vascos, que han abierto numerosas vías en las cumbres más importantes del planeta, son unos asiduos de Mallorca. Vienen a la isla en sus vacaciones y a entrenarse practicando, entre otras actividades, el psicobloc, modalidad que descubrieron a través de Miquel Riera.

"¿Preparando nuestra expedición a Himalaya al nivel del mar? Dicen que no es lo más recomendable, ¡pero hemos disfrutado como niños estos días haciendo #psicobloc en #mallorca!", comentaron en septiembre en sus cuentas sociales.

Iker y Eneko Pou se encuentran en la cordillera del Himalaya con una expedición internacional con el objetivo de explorar y ascender nuevas montañas en el valle de Kinnaur (India). Esperaban conseguir una nueva apertura, pero hoy mismo han tenido que renunciar por las condiciones climatológicas: "Cuando no se puede, no se puede, y como lo más importante es siempre volver enteros, no queda otro remedio que de momento volver a retirarnos€ Pero en algún momento cambiará esta situación en el Himalaya, y nosotros estaremos allí para aprovecharlo".