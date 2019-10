Vicente Moreno: "Los tres puntos nos dan aire antes del parón"

Vicente Moreno no ocultó su alegría tras la victoria del Mallorca frente al Espanyol, aunque rebajó la euforia afirmando que "solo es un partido". "Estamos contentos. Hemos conseguido lo que queríamos, que era ganar. Los jugadores han trabajado, lo han buscado y lo han conseguido. Otros días también lo han intentado y no ha sido así. No deja de ser solo un partido, tres puntos y aire antes del parón", destacó el preparador mallorquinista.

El técnico valenciano resumió cuáles fueron para él las notas positivas del encuentro, al margen de la victoria. "Cuando uno gana, con lo que nos está costando sacar puntos, es difícil ver aspectos negativos, que los hay. Ha habido cosas positivas. Mantener la portería a cero y lograr dos goles en un mismo partido te posibilita sumar de tres y, sobretodo, romper la racha de derrotas consecutivas. Sabíamos que el que ganara dejaría al otro equipo tocado en la clasificación", explicó.

La novedad en el once titular fue el retorno de Raíllo, que tuvo que ser sustituido al marearse en la segunda parte. "Para nosotros es muy importante. Tener un jugador así siempre le da un plus al equipo. Cuando tienes a todos los jugadores disponibles para elegir, Raíllo es uno de esos jugadores importantes para escoger. Quizá hasta demasiado ha aguantado. Cuando te dice que no se encuentra bien, lo mejor que se puede hacer es hacerle caso", destacó.

"Lago está en un momento que está pasando apuros. Nos jugábamos mucho como para tener jugadores que tenían dudas en el terreno de juego", comentó el técnico sobre su sustitución.

Por otra parte, el técnico de Massanassa destacó la acuación de Fran Gámez, titular por segundo partido consecutivo. "Es de valorar la predisposición de Gámez para ocupar una posición que no es la suya. Ha aprovechado la oportunidad que ha tenido. Entrena bien y es un espejo en el que mirarse para otros jugadores", concluyó.