David Gallego: "Nos ha faltado mayor agresividad en ataque"

El entrenador del RCD Espanyol, David Gallego, afirmó tras la derrota (2-0) ante el Mallorca en el estadio Son Moix, que a su equipo le faltó "ser más contundente" en los metros finales.

"Lo único que nos ha faltado es el gol. El partido lo teníamos controlado, no pasábamos agobios, pero no hemos sido agresivos y solo eso le puedo reprochar a mi equipo. A partir del gol, el equipo se ha venido abajo. En la segunda parte ha vuelto a tener el dominio, pero nos ha faltado tener el control y mayor agresividad en ataque", añadió. Gallego subrayó que el cansancio por el partido de la Liga Europa en Moscú ante el CSKA no influyó en la derrota.

"No he visto al equipo cansado, ha sido una cuestión técnica, no de cansancio", indicó. Con respecto a si su puesto corre peligro, Gallego, destacó que tanto él como sus jugadores están "convencidos" de que van a "sacar esto adelante".

"Hay que estar unidos. Veo a los jugadores que corren, se esfuerzan. Es solo cuestión de insistir y ser más agresivos, más contundentes arriba", señaló. Gallego, no obstante, quiso precisar que él no está satisfecho con el rendimiento de su equipo. "No nos confundamos. Nunca estoy satisfecho tras una derrota, sobre todo si el rival propone tan poco, aunque si que hicimos un partido suficientemente correcto para no perder 2-0 ante el Mallorca", remarcó el entrenador del Espanyol.



Nuevo palco VIP

Una de las novedades que pudieron encontrar los aficionados que presenciaron el encuentro en Son Moix fue la nueva minigrada VIp, situada en el córner derecho del Fondo Sur. La grada, que presentaba un aspecto prácticamente lleno, es una nueva fórmula del club para sacar beneficio económico para próximos encuentros.