Aire para un equipo que hiperventilaba

Supongo que no hace falta que les explique que hay partidos cuyo valor, tanto en la victoria como en la derrota, es inconmensurable. El triunfo labrado ayer por el Real Mallorca ante el Espanyol no tiene precio. No fue un partido vistoso, ni mucho menos, ni el mejor del conjunto bermellón este curso, pero los tres puntos permiten al equipo de Vicente Moreno, que ya hiperventilaba, tomar algo de aire. De perder, el estado habría sido crítico y la situación casi insoportable. Con catorce días ahora por delante, el técnico valenciano tiene tiempo para recuperar a un imprescindible Raíllo y hacerles creer a los suyos que el próximo rival en Liga no es invencible.



Un tuit de lo más extraño

Desde el descenso del equipo a Segunda B, se pueden contar con los dedos de una mano las ocasiones en las que Maheta Molango ha comparecido ante los medios, los momentos en los que se ha prestado para dar su imagen en actos promocionales o las circunstancias que le han llevado a deleitarnos con sus tuits a través de la redes sociales. Pues ayer el CEO sorprendió en su cuenta de Twitter con un mensaje de lo más extraño y lo acompañó con una foto de lo más arcaica. Tras la victoria, el consejero delegado colgó una instantánea del ascenso del equipo a Primera División en la que aparece abrazándose a Budimir. "Cómo me alegro por vosotros: Budimir y Salva Sevilla. TOP dentro y fuera del campo", versa el mensaje. Quien lo entienda, que me lo explique. ¿Recado a la prensa? ¿A la afición? O simple y llanamente ¿amor incondicional de Maheta?



El 'manix team' suma y sigue

Al Atlético Baleares le pasa justo lo contrario que al conjunto bermellón: da la impresión de que tienen más puntos de los que deberían. Dieciocho de veintiuno posibles, se dice pronto. El 'Manix Team' es una trituradora. Quizás no deleite con el mejor fútbol de la categoría, pero cada domingo te invita a comer la paella con una sonrisa en la boca. Lo que parecía un despropósito de equipo en el mercado estival se ha convertido en un propósito de intenciones en la séptima jornada.



Vilda premia el trabajo de maitane

Jorge Vilda, seleccionador del combinado nacional, ha descolgado el teléfono para convocar a la mallorquina Maitane López. La futbolista del Levante, formada en el Sporting Ciutat de Palma y el Collerense (cómo no), podría debutar mañana con la Roja ante la República Checa en el encuentro clasificatorio para el Europeo. La centrocampista aterriza en la absoluta a los 24 años en sustitución de la lesionada Virginia Torrecilla. Mai se une a la ya extensa lista de futbolistas salidas de la isla que están dejando el nombre del deporte rey mallorquín en lo más alto. Sigan.