Suspendida la Pujada al Puig Major por un accidente con dos heridos

Dos espectadores han resultado heridos al ser embestido por un vehículo que participaba en la Pujada al Puig Major, que este año celebraba su edición número 40 y que además se podía presenciar en directo a través de Fibwi. El Golf de los hermanos Nigorra, José Luis y Xisca, ha perdido una rueda cuando disputaba el tramo cronometrado de la segunda manga y ha ido a chocar con una de las vallas de protección, golepando asimismo a dos personas que seguían la prueba.

Los heridos han sido trasladados en ambulancia a un centro hospitalario y han quedado en observación, aunque están fuera de peligro. Los organizadores de la prueba, Escudería Serra de Tramuntana, han detenido la carrera hasta que que no hubiera ambulancia, ya que no s epuede celebrar si no hay asistencias médicas.

Tras un periodo de espera, al ser imposible cerrar la prueba antes de las 15:0 horas –cuando se abrían las carreteras al tráfico–, se ha decidido suspender la Pujada al Puig Major. Jaime Carbonell, al considerarse los tiempos de las anteriores mangas, ha sido el sorprendente ganador de esta carrera perteneciente al calendario regional de rallies de montaña