Suspendida la Pujada al Puig Major por un accidente con dos heridos

Dos espectadores han resultado heridos al ser embestido por un vehículo que participaba en la Pujada al Puig Major, que este año celebraba su edición número 40 y que además se podía presenciar en directo a través de Fibwi. El Golf de los hermanos Nigorra, José Luis y Xisca, ha perdido una rueda cuando disputaba el tramo cronometrado de la segunda manga y ha ido a chocar con una de las vallas de protección, golepando asimismo a dos personas que seguían la prueba.





Aquest és el moment de l'accident a la carrera automobilística de la Pujada al Puig Major. Dues persones han resultat ferides lleus i han hagut de ser traslladades a un centre hospitalari. Imatges d'Antonio García. pic.twitter.com/LP3LoCzrD0 — IB3 Notícies (@IB3noticies) October 6, 2019

Los, aunque están fuera de peligro.hasta que que no hubiera ambulancia, ya que no s epuede celebrar si no hay asistencias médicas.Tras un periodo de espera,–cuando se abrían las carreteras al tráfico–,la Pujada al Puig Major , al considerarse los tiempos de las anteriores mangas,de esta carrera perteneciente al calendario regional de rallies de montaña