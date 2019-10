Raíllo Mejora de sus molestias pero no es segura su participación ante el Espanyol

? Antonio Raíllo, ya prácticamente recuperado de sus molestias, ha realizado los últimos entrenamientos junto al grupo. Moreno, como viene siendo habitual, no resolvió la duda de si podrá estar frente a su exequipo. "Por su forma de ser y querer ayudar, es un tío que hasta cuando no está hace todo lo posible para estar. A otros jugadores a veces hay que darles un empujón, pero a Raíllo hay que pararlo. Hay que escucharlo a él, al médico y medir bien los plazos, que con él se han adelantado y mucho", puntualizó. Si no llega a tiempo, Xisco continuará formando pareja junto a Valjent.