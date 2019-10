Manix Mandiola: "No esperaba ir tan bien tan pronto"

"No esperaba que fuera tan bien tan pronto no; desearlo sí", ha reconocido este mediodía tras el entrenamiento el técnico del Atlético Baleares, Manix Mandiola. Peris, con molestias en la cadera, se ha ejercitado aparte del resto, junto con los fisioterapeutas. "No ha entrenado por precaución pero viajará, a no ser que se levante con mucho dolor", ha aclarado el entrenador.



"Siempre quieres ganar. La pena es el partido que perdimos, pero no nos vamos a quejar de la suerte. Es mejor inicio que el año pasado por las dos derrotas que tuvimos la temporada pasada, pero es historia y la realidad es ahora; y cuando vas ganando, más cerca de perder estás. Esperemos que quede mucho para eso todavía", ha señalado Mandiola.



El técnico es consciente de la dificultad de la visita de este domingo (12:00 horas) al Racinf de Ferrol. "No ha perdido tanto, le cuesta ganar pero le metió 4-1 al Pontevedra e iba 0-0 gran parte del partido en Ibiza. Si lleva 30 partidos sin perder en casa el tema está en el aire, puede pasar cualquier cosa", ha explicado. "Debemos transmitir que esto es fútbol. A todos nos importa, pero fuera de este entorno no hay que volverse loco por ganar ni por perder", ha incidido en el caso de tropezar en A Malata.



"El equipo está bien", ha destacado Mandiola, que descarta revoluciones en Ferrol: "Siempre hay que estar alerta, meter algún cambio para que todos se sientan partícipes pero la base del equipo está hecha. Si el equipo funciona puedes cambiar una pieza pero mantener la columna vertebral".



"No es fácil mantener a todos activos y que nadie se venga abajo. Los buenos futbolistas saben competir con sus compañeros, somos 20 jugadores y solo tienen protagonismo 11 y es parte del fútbol madurar con estas situaciones", ha añadido el técnico, que sobre sus delanteros ha comentado: "Que Gabarre tenga dos jugadores detrás apretando el hacen mejor, los suplentes hacen buenos a los demás y como se vio el año pasado al final cuando te la juegas todos tienen que estar preparados, también los menos habituales porque jugarán. No le veo nada negativo a empezar tan bien".



"Cervero no está al 100%, llevaba tiempo parado pero el oficio lo conoce bien, es un chaval fenomenal, apoya juegue o no juegue y su actitud es impresionante. Su aportación ahora mismo ya es importante", ha asegurado.



Por último, Mandiola ha pedido tranquilidad y ha tenido palabras de ánimo para el lesionado Canario, fue operado hace algo más de un mes en Valladolid y que inicia su recuperación en Palma, quien hoy ha visitado a sus compañeros. "Con Canario no debemos hablar de plazos, que se cure bien cuando sea, 5 o 6 meses... todavía no lleva ni dos. Esperemos que se normalice sin entrar en un estado de ansiedad, porque será peor para todos", ha conluido.

?? Bienvenido @Alberto_Casta7



?? El jugador ha llegado de Valladolid, donde se operó hace más de un mes y a partir de ahora iniciará con nuestro cuerpo médico su recuperación



?? Hoy ya ha recibido muchos ABRAZOS #FuerzaCanario#TORNAM ???? pic.twitter.com/eqMWk4FMag — CD Atlético Baleares (@atleticbalears) October 4, 2019