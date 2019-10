Tres mallorquines buscan el billete para Tokio 2020 en el Mundial

"Sólidos y sanos, tanto mental como físicamente". En esas condiciones, descritas por Ray Zapata, afrontan los gimnastas españoles el Mundial de artística que comienza mañana viernes en Stuttgart (Alemania). Estarán tres mallorquines en estos campeonatos: Adrià Vera (Palma), Nicolau Mir (Xelska) y Cintia Rodríguez (Xelska), una de las veteranas y de las líderes de la selección. El objetivo es clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Después de que el equipo masculino quedase en 2016 fuera de los Juegos por primera vez desde 1996, y de que el femenino prolongase una ausencia que había comenzado en 2008, ni técnicos ni deportistas se conforman, como sucedió en Río, con estar representados por algún gimnasta individual. Quieren regresar al escenario olímpico con las selecciones al completo, algo reservado solo a 12 países por sexo.

Los gimnastas cuyos países no consigan la clasificación por equipos pueden obtener plaza olímpica individual si terminan entre los 12 mejores (hombres) o las 20 mejores (mujeres), sin contar a los ya clasificados por la primera vía.

Cintia Rodríguez indicó que quiere hacer ejercicios "limpios, correctos y bonitos" y recordó que el año pasado cambió el de paralelas "para salir de un punto y medio más, 5,5, que es una dificultad bastante buena".

No incluirá en Stuttgart, el nuevo elemento que quiere introducir en el código con su nombre. "Después de mucho trabajo lo presenté en la Copa del Mundo, pero en los entrenamientos, no en la competición. Aunque ahora mismo no esté en el código, todo el mundo conoce lo que es un 'rodríguez' y que es mi elemento y por eso lo llevo tatuado. Ahora mismo no lo hago porque hay que centrarse en el ejercicio que me dé más puntos", explicó.



Selección masculina y femenina

Néstor Abad, Ray Zapata –ambos estuvieron en Río 2016–, Joel Plata, Nicolau Mir, Thierno Boubacar y Adrià Vera forman el equipo en Stuttgart. Cintia Rodríguez, Roxana Popa, Alba Petisco, Marina González, la suplente Alba Asencio y la sevillana Ana Pérez, que ya estuvo en Río 2016, forman el femenino.