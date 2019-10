Rovirola: "Manix tiene muchas cartas a las que recurrir"

El polivalente centrocampista del Atlético Baleares Marc Rovirola ha analizado este mediodía el buen comienzo liguero del conjunto blanquiazul, ha aplaudido el trabajo de los recién llegados y analizado su papel en el equipo. El futbolista catalán ha admitido "que la gente nueva aporta mucho" y que "la línea del equipo" sigue siendo la del curso pasado.

"La gente nueva que ha venido aporta mucho y es verdad que con tantos cambios pocos eran los que esperaban este gran inicio. Creo que los seis jugadores del año pasado hemos intentado implantar lo que se respiraba la pasada temporada y la línea sigue tirando hacia arriba que es lo que importa", ha remarcado.

"Manix tiene muchas cartas a las que recurrir. Jugué de titular los primeros cuatro partidos y los dos últimos su apuesta fue por la calidad de Jordan. Yo puedo aportar músculo, trabajo y sacrificio y supongo que dependerá del rival la elección del técnico. Preparado para cuando me toque siempre estoy, el objetivo aquí no es individual sino colectivo. Me toque de inicio o desde el banquillo doy el máximo, sean los minutos que sean", ha resaltado Rovirola.

El Baleares, líder del Grupo I de la Segunda B, afronta este domingo ante el Ferrol un nuevo partido fuera de su estadio. Los buenos resultados atesorados hasta el momento por el equipo en el nuevo Estadi Balear también han sido analizados por el futbolista blanquiazul: "Parecee que ganar en casa es fácil pero no lo es, que la gente no se acostumbre porque es difícil. Seguimos con la dinámica del año pasado, aunque seguro que perderemos puntos en casa de aquí a final de temporada. No me importaría empezar mal y acabar bien como el año pasado€ Pero empezar tan bien nos da tranquilidad".