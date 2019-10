Jorge Ortiz, máximo goleador del Atlético Baleares: "Demostramos que sabemos jugar bien a fútbol"

Jorge Ortiz, máximo goleador del Atlético Baleares, junto a Gabarre, con tres goles, valoró ayer el bueno momento del equipo, líder en solitario tras las seis primeras jornadas. "Solo podemos pedir mantener esta línea de trabajo. En pretemporada tuvimos un periodo de adaptación y había quien dudaba por los resultados obtenidos pero ya dijimos que necesitábamos tiempo porque la plantilla es compacta y que los jugadores del año pasado y el cuerpo técnico nos estaban ayudando mucho a los nuevos", comentó.

Ortiz admitió que verse en el once titular le da confianza "para marcar". "Estos últimos años me faltaba gol, el míster me mete caña e intento hacerlo y espero que sean los tres goles de muchos esta temporada. Es mi primer gol de cabeza como profesional. Con la lesión de fractura craneal que sufrí ni remataba a puerta", confesó el jugador blanquiazul.

Ortiz reivindicó el juego del equipo, y rehuyó del que piensa que es solo defensivo. "Cuando vamos fuera también queremos el balón, demostramos que sabemos jugar bien a fútbol. El Coruxo quería la pelota pero se vio muy buen fútbol de nuestro lado en la primera parte. David Haro y yo intentamos ayudar, es imposible hacer olvidar un jugador tan importante como Canario y ahora intentamos mantener el equipo arriba para cuando él vuelva y que estemos lo más arriba posible y disfrute con su fútbol", dijo el extremo, que valoró el trabajo ofensivo de los laterales y de Villapalos como pivote goleador.