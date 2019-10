Sergi Llull muestra su lado más cómico en Late Motiv

"¿Sabéis el base que fue MVP en el Mundial de baloncesto? Pues yo soy el otro". Con esta hoja de presentación inició ayer por la noche Sergi Llull su genial monólogo en el programa de Andreu Buenafuente en Movistar +. El jugador menorquín del Real Madrid, y uno de los campeones con la selección española en el último Mundial de China, fue el invitado estrella del espacio Late Motiv que presenta el humorista y productor catalán.



El jugador se lanzó con un monólogo de humor sobre el último oro conquistado por el equipo de Sergio Scariolo hace apenas unas semanas. Más nervioso de lo que se le ve en las canchas€ Llull bromeó con varios de sus compañeros de equipo y lanzó un dardo a todos aquellos que no saben pronunciar su nombre: "Por cierto, se dice Llull. No Llul, ni Trull, ni Juli€ Que no pasa nada, pero Jasikevicius no tenéis tantos problemas", bromeó.





Campeón del mundo y de la Supercopa en una semana, a este máquina le faltaba hacer un monólogo para redondear el mes. @23Llull #LateMotiv pic.twitter.com/2fRfr1lGK0 — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) September 30, 2019

El jugador del Real Madrid, quien también aprovechó para lanzar alguna pulla a Andreu Buenafuente por su predilección por el Barcelona,por ejemplo, como cuando se refirió a Marc Gasol: "Este monólogo va a durar menos que una cerveza en las manos de Marc celebrando un título".