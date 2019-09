Mavi García lidera a España en el Mundial con su vigesimoquinta plaza

"Ha sido una carrera muy dura, se ha ido muy constante y a la entrada al circuito ya era cuestión de aguantar, a tirones, y a intentar acabar lo más delante posible". Mavi García fue la mejor corredora española en la prueba en ruta femenina del Mundial de ciclismo, que se desarrolló ayer en Yorkshire (Inglaterra) y que tuvo a la holandesa Annemiek Van Vleuten como ganadora tras hacer más de 100 kilómetros escapada. La mallorquina fue vigesimoquinta; Ane Santesteban entró un puesto por detrás y Eider Merino acabó en el puesto 35.

La carrera se rompió en la segunda ascensión, a Lofthouse, cuando Van Vleuten lanzaba un ataque a 105 kilómetros de la meta que además ponía en tensión y disgregaba al pelotón.

"He podido disfrutar de la carrera, porque no ha llovido, pero antes de esa subida ya preveía que ahí se iba a hacer la carrera. Ha habido muchísima tensión para encarar delante en la subida", explicó Mavi García tras cruzar la meta en declaraciones a la web de la Federación Española, y añadió: "No he entrado muy bien colocada y he ido remontando. Ane (Santesteban) y yo hemos estado a punto de entrar con las de delante". "Pero justo cuando he enganchado han atacado y luego ya hemos hecho la carrera con el grupo", concluyó la mallorquina.

Van Vleuten marchó en cabeza y en solitario más de cien kilómetros, formándose por detrás un grupo perseguidor de ocho ciclistas y después un pelotón en el que rodaronn Mavi García, Ane Santesteban, Eider Merino y Lourdes Oyarbide, que acabaron a 5:20 d la ganadora. Alicia González y Sheyla Gutiérrez no pudieron contactar y abandonaron.