Horario y dónde ver el Alavés-Mallorca

Mendizorroza debe ser un punto de inflexión para el Real Mallorca. El conjunto bermellón, en puestos de descenso, se enfrenta este domingo (16 horas / Movistar) al Alavés. El equipo que dirige Vicente Moreno acumula cinco jornadas sin conocer la victoria, mientas que su rival llega a la séptima jornada con la ilusión de recuperar puntos después de sufrir una derrota contra la Real Sociedad.

El preparador bermellón pide calma para afrontar con la mayor de las garantías el importante encuentro ante el Alavés, "un rival que, como todos, no pondrá las cosas fáciles". Take Kubo, titular en el partido ante el Atlético de Madrid, quiere volver a formar parte del once del conjunto bermellón.

Por su parte, el Atlético Baleares recibe este domingo, a las 12 del mediodía (Streaming IB3) al Coruxo. El conjunto blanquiazul quiere dar continuidad a sus buenos resultados ante un rival que ocupa la zona media de la tabla.

Manix Mandiola, técnico del Atlético Baleares, no se fía del rival y espera que su equipo conceda las mínimas oportunidades posibles para poder sumar una nueva victoria.

En el capítulo de fútbol sala, el Palma afronta el viernes, a las 20:30 horas, la tercera jornada de competición. Los de Antonio Vadillo necesitan sumar su primer triunfo del curso. El Valdepeñas intentará complicarle las cosas a los verde pistacho.

Además, el B th travel brand estrena temporada. Arranca la LEB Oro con un Felix Alonso entusiasmado con el curso que entra. El conjunto mallorquín inaugura el curso este sábado, a las 18 horas, ante Liberbank Oviedo.