Vicente Moreno: "En la primera mitad hemos pensado más que jugar"

Vicente Moreno reconoció ayer que la situación del Mallorca, rozando los puestos de descenso tras la derrota ante el Atlético, es algo que los jugadores llevan "mal". "No estamos acostumbrados a esta situación. Normalmente ganas menos o pierdes más. Nos cuesta convivir con la derrota. Tenemos que reberlarnos, ser inconformistas y seguir. No podemos hacer un drama de la derrota y tenemos que estar animados de cara al siguiente partido. Es la línea a seguir, no queda otra ", reconoció el técnico valenciano.

"Jugando como en la primera parte será difícil lograr el objetivo". Moreno se mostró muy crítico con la labor de su equipo en la primera mitad ante el conjunto colchonero. "He intentado concienciar al equipo de que podíamos vencerles. Teníamos que jugar al límite. En la primera parte hemos pensado más que jugar. Tenemos que intentar parecernos más a la segunda parte. Si lo hacemos, tendremos siempre opciones de ganar", resumió.

A pesar de todo, e mostró confiado de que el equipo podrá darle la vuelta a la situación. "Tenemos que jugar siempre al límite y sacar lo mejor de nosotros. Si tenemos lapsus como en la primera mitad va a ser muy difícil. Ahora toca olvidar lo anterior, sacar conclusiones y trasladarlos al próximo partido. Estoy convencido de que podemos lograr el objetivo", destacó.

El técnico mallorquinista también habló sobre el factor suerte, algo"que no nos está acompañando". "Nosotros hemos hecho otro palo y ellos palo y gol. En una portería ha habido falta de suerte y en otra lo contrario. Esperemos que cambie algún día y caiga de nuestro lado", se resignó Moreno.

El preparador valenciano también tuvo palabras de agradecimiento para la afición bermellona, que animó al equipo al final del encuentro. "He notado a la gente con nosotros en todo momento. No podemos hacer otra cosa que agradecerlo. Estar con el equipo en la victoria es fácil, en la derrota es complicado", concluyó.