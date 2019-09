Tuvo en sus botas el empate del Mallorca

Take Kubo debutó ayer por primera vez como titular en el Mallorca y dejó muy buenos detalles, en especial durante la segunda mitad, pudiendo incluso haber empatado el encuentro si el poste no lo hubiese impedido.

El japonés, en ausencia un día más de Lago Junior, fue el jugador más destacado. Cada vez que el balón llega a sus pies da la sensación de que puede ocurrir algo. La ocasión más clara del encuentro fue suya. Tras una larga combinación del equipo, Kubo disparó a portería, el balón golpeó al palo, pegó en la espalda de Oblak y volvió a dar en el palo. Increíble que no entrara el esférico. A pesar de ello, cogió galones en la segunda mitad y no dudó en encarar y asociarse con sus compañeros sin parar de correr hasta el pitido final.