Björn Borg visita las instalaciones de la Rafa Nadal Academy

El sueco Björn Borg, leyenda del tenis mundial, ganador de once Grand Slam y capitán del equipo europeo de la Laver Cup, ha visitado la academia y el museo del tenista español Rafel Nadal en la localidad mallorquina de Manacor.





Legend & Captain?? We have a really special guest these days at the #RafaNadalAcademybyMovistar. Welcome Björn Borg! ???????? pic.twitter.com/qr8IOEUj5y