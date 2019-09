Puig: "Lorenzo no lo está pasando bien"

El manager de Repsol Honda, Alberto Puig, recalcó que deben "encontrar una solución distinta" en el Gran Premio de Tailandia para ayudar a un Jorge Lorenzo que "no lo está pasando bien" con la moto de la marca japonesa, todo lo contrario que un Marc Márquez que sumó otro triunfo en el Gran Premio de Aragón tras una "carrera relajada donde no hubo nada de lucha". "Jorge no lo está pasando bien con nuestra moto y estamos intentando ayudarle todo lo que podemos. Sabemos que es fuerte, pero desafortunadamente no ha ido como esperábamos. Debemos encontrar una solución distinta en el próximo Gran Premio", señaló Puig en declaraciones facilitadas por su equipo. De todos modos, la carrera de MotorLand Aragón dejó otra demostración de Marc Márquez, cuya "estrategia era intentar ir rápido y mantener una ventaja delante, sin correr a lo loco".