Iturraspe: "La humildad tiene que ser la clave"

Gorka Iturraspe, una de las quince incorporaciones del Atlético Baleares en la temporada que acaba de empezar, valoró ayer "el buen inicio" del equipo, y confía en que la racha de buenos resultados se prolongue en las próximas jornadas: "La verdad que el inicio ha ido muy bien. En Pontevedra no jugamos nuestro mejor partido pero que consiguiéramos ganar dice mucho del equipo". El mediapunta vasco, hermano de Ander, ahora en el Espanyol, se sinceró al reconocer que el equipo "no mereció ganar" en el estadio de Pasarón. "No merecimos ganar, pero sabemos sufrir y arriba tenemos potencial para hacer gol. En Majadahonda merecimos ganar o empatar por lo menos, por lo que queda equilibrado".

Iturraspe da mucha importancia al hecho de empezar bien la temporada, algo a lo que no está acostumbrado últimamente: "Vengo de dos años con el Amorebieta con dos inicios muy malos y ahora empezar jugando y ganar está muy bien. Vinimos mucha gente nueva, con una pretemporada corta, y empezar ganando nos permite tener sensaciones buenas", señaló el jugador blanquiazul, que aseguró estar "muy contento" con Manix Mandiola: Ya me habían hablado de él y la verdad que estoy muy contento". Dijo estar "sorprendido para bien" por el comportamiento de la afición. "Siempre está, aunque no estés jugando bien, y eso ayuda al jugador". Po último, comentó que es pronto para sacar conclusiones: "Cada partido es dificilísimo, los detalles marcan conseguir puntos. La humildad nuestra tiene que ser la clave", concluyó.



Mandiola ya tiene a veinte jugadores disponibles

La plantilla del Atlético Baleares disfrutó ayer de día libre. Desde hoy preparará el partido del próximo domingo a las 12:00 horas contra el Coruxo gallego en el Estadio Balear, correspondiente a la jornada 6. Mandiola ya tiene a veinte jugadores disponibles y únicamente cuenta con la baja de Canario, que estará ausente prácticamente toda la temporada tras su grave lesión, y toda vez que Borja ya se ha reincorporado al grupo. Por lo tanto, de momento, todo a pedir de boca para la entidad blanquiazul.