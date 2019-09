Jorge Lorenzo: "Siento miedo, no es extremo pero está ahí"

Jorge Lorenzo está viviendo su peor año. La lesión de espalda sufrida en Assen ha agravado sus problemas de adaptación a la Honda y han provocado que el mallorquín sea más prudente en su forma de pilotar. "Cuando un deportista siente dolor, tiene menos ganas de caerse. Es normal", señaló tras acabar el domingo vigésimo en el Gran Premio de Aragón de MotoGP.

"Los pilotos tenemos mucho respeto por el miedo, porque sabemos que nuestro deporte es peligroso. En 2008 y en este momento siento ese miedo, no es extremo pero está ahí", añadió.

"Me siento un piloto afortunado que está viviendo un periodo desafortunado, por los problemas con la moto y por la mala suerte", indicó Lorenzo, cinco veces campeón del mundo (dos en 250cc y tres en MotoGP), tras su pésimo resultado en el circuito de Alcañíz, una vigésima plaza que evidencia la mala temporada que está viviendo el mallorquín.

"Estoy intentando mejorar, pero arriesgarme por una décima no tendría sentido", afirmó el piloto del equipo Repsol Honda, en declaraciones recogidas por GPOne.com. "En este momento no me siento del todo bien, y por eso no arriesgo por una décima que tampoco marcaría diferencias ahora", explicó el palmesano, que agregó: "Físicamente estoy mejor y todavía mejoraré más". "Siempre doy el máximo, tanto si gano como si termino a medio minuto", recalcó el mallorquín, que tuvo una grave caída sufrida en Assen en junio en la que sufrió fracturas en las vértebras T6 y T8, una lesión en la columna que le tuvo dos meses en recuperación.

"Sólo puedo decir que como cualquier ser humano después de dos caídas fuertes, empecé a tener dudas sobre mi vida, mi carrera. Es normal", declaró a finales de agosto, cuando volvió a la competición. "Al recuperarme más todo esto empezó a desaparecer. Empecé a convencerme de ser competitivo con Honda, de ganar carreras, ser el primero en MotoGP en ganar con tres marcas me dio ilusión", afirmó entonces.

Sin embargo, su ilusión se ha ido diluyendo durante este mes, en el que ha sido incapaz de meterse en el top-10 de MotoGP. Ni en los entrenamientos ni en las carreras. "Estoy sufriendo mucho, soy mucho menos feliz que en Yamaha o en Ducati. Pero siempre he sido un luchador y quiero encontrar soluciones. Tengo dos años de contrato y no está en mi mente abandonar", aseguró el palmesano, que reconoce que Honda aún confía en él: "Si tenemos en cuenta que estamos en el equipo oficial, están demostrando mucha paciencia y no me piden resultados inmediatos. Estamos lejos de Marc y también del segundo grupo. Sigo teniendo los mismos problemas con esta moto, no consigo pararla en las frenadas".

"La evolución de la moto la ha hecho Marc (Márquez), que es un piloto muy agresivo y necesita mucha rigidez. Está claro que ganar potencia provocó algunos problemas en las curvas. Marc disfruta de esa potencia sin perder mucho en las curvas. Yo llevo una puesta a punto distinta a la suya y la de Cal (Crutchlow), porque con la de ellos pierdo mucha confianza delante", explicó antes de la carrera de Aragón.