Mandiola: "Ha sido igualado, pero el fútbol se mide por goles"

Mandiola no tuvo pelos en la lengua al reconocer que "no ha sido nuestro mejor partido", tras vencer al Pontevedra en el último suspiro del encuentro. No obstante, el de Eibar sabe que la victoria de ayer fue muy importante. "La verdad es que son 3 puntos trabajados, si no llegamos a ganar no hubiera pasado nada. Ellos también pudieron marcar. El primer tiempo estuvo igualado, en la segunda ellos tuvieron ocasiones, pero esto se mide por goles. Hemos hecho acercamientos y por momentos hemos jugado bien al fútbol, pero ellos nos han atacado, con centros al área, pero nuestro portero ha estado bien. No ha sido nuestro mejor partido pero hemos ganado", afirmó el técnico del Baleares al acabar el encuentro.

Sobre el partido, Mandiola comentó que su equipo se hizo con la victoria a base de mucho sufrimiento. "El rival ha sido superior por momentos pero hemos sabido sufrir. Yo también sé lo que debe sentir el Pontevedra. Nos hemos adaptado a su exigencia, nos ha achuchado mucho y a base del sufrimiento y de la falta de acierto en sus dos buenas ocasiones, nos hemos hecho con el partido", explicó.

A pesar de que el Baleares es un equipo prácticamente nuevo comparado con el del curso pasado, Mandiola sacó pecho sobre las virtudes de sus pupilos esta temporada. "Nos adaptamos a la exigencia del rival. Por momentos te entran por todos los lados y no hay táctica que valga. No es casualidad que el año pasado ganáramos la Liga y este año somos colíderes con un 80% de jugadores nuevos. Mantenemos el nombre y la forma de ver la competición", resaltó.

Jordan disputó su primer partido como titular, aunque el preparador vasco confía en que pueda dar más y corregir errores. "Con Jordan ha habido momentos de buen juego, cosas buenas y cosas malas, como pérdidas de balones en zonas donde mis equipos no la pierden", puntualizó.

Mandiola no quiso entrar a valorar la labor del colegiado, que tuvo un partido tranquilo a excepción de un par de jugadas polémicas. "El árbitro no se ha querido complicar en ninguna de las dos áreas, aunque nos ha pitado una falta en contra de Vallori muy discutible", concluyó.