Nadal hace de entrenador de Fognini en la Laver Cup

El tenista manacorí Rafel Nadal ha protagonizado una curiosa imagen en el encuentro de la Laver Cup que ha disputado esta tarde el italiano Fabio Fognini ante Jack Sock. Era el segundo partido del día y Fognini, tras perder el primer set por un contundente 1-6, vencía en el segundo por 5-4. A pesar de que el entrenador oficial es el sueco Björn Bog, en el cambio de lado de pista, Nadal y Federer se han acercado a Fognini para transmitirle consignas y tranquilizarle, a pesar de que ha acabado perdiendo el encuentro.





El tenista suizo fue el primero en dirigirse a él. "Hay nuevas pelotas ahora, así que va a ser diferente, ¿ok? Eso número uno.. Tienes que tener una actitud solo positiva. Busca una intención cuando restes y no te frustres. Si te gana puntos con la derecha, está bien, respeta que quizá tuvo suerte y no pasa nada. Piensa en positivo", le espetó Federer.Por su parte, Nadal ha tratado de animar a su compañero destacando lo que había hecho bien. "". A continuación, Federer ha tomado de nuevo el turno de palabra. "", prosigue diciendo Federer, mientras que Nadal ha sido más pragmático. "Que lo haga, que lo haga, y si lo hace otra vez pues nos vamos y a tomar por c...".