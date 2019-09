Mandiola: "No vamos a Pontevedra para especular, iremos a ganar"

Manix Mandiola reconoce el buen arranque liguero de su equipo, con 9 puntos de 12 posibles, y afirma que viajan a Pontevedra para volver con la victoria. "El año pasado llevábamos 4 puntos a estas alturas pero es una situación muy cambiante. Estamos bien y preparados para ir a campos de Primera División como Pasarón, donde nos tocará correr mucho porque el rival es fuerte pero tenemos nuestras virtudes e intentaremos que prevalezcan. Cada vez nos conocemos mejor, pero no nos tiene que penalizar tanto las llegadas rivales, eso hay que mejorarlo. No vamos a Pontevedra a especular, intentaremos ganar, si vas a empatar acabas perdiendo", ha reconocido en rueda de prensa.

Manix Mandiola cree que el factor campo es importante pero que el equipo busca rendir bien tanto en casa como fuera. "Fuera de casa todos los partidos son complicados. El factor campo influye, pero nosotros vamos a ir sin complejos, con la seriedad que estamos mostrando en cada partido. La dinámica es buena y llevamos unos partidos donde estamos yendo de menos a más, el equipo va cogiendo forma y creo que tendremos nuestras posibilidades", ha afirmado.

Con cuatro partidos de Liga disputados hasta el momento, Manix considera que el equipo va evolucionando de forma positiva. "Hay un 70% del equipo, que juega habitualmente, que son nuevos este año. Estoy contento con lo que tengo y vamos a hacer un equipo competitivo. El bloque, aunque haya un cambio o dos, siempre es el mismo, como ha sido con el lateral derecho en los 4 partidos", ha resaltado.

Jordan Holsgrove, que aún no ha sido titular en ningún encuentro, es un futbolista del agrado de Mandiola, aunque considera que hay que ir poco a poco. "Jordan es un crío, acaba de llegar y no ha jugado 90? con nosotros pero estamos esperanzados, nos va a dar mucho. Jordan sabe sus virtudes y cuanto menos información le dé para no enredarle, mejor. Transmite alegría y para él tener el balón no es un sacrificio ni un problema, yo la soltaba rápido", ha comentado.