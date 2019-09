Gabriel Subías: "El mayor esfuerzo ha sido cambiar la mentalidad que había"

CEO de Ávoris y ejecutivo del B the travel brand Mallorca. Este directivo turístico de éxito (Palma, 1966) pone toda la pasión que le despierta el baloncesto en un "proyecto integrador y ambicioso", aunque niega que el ascenso a la ACB sea una obligación

P El B the travel brand Mallorca es un tren en marcha que va muy rápido.

R Hay mucha ilusión en este proyecto y estamos muy contentos por cómo va todo y espero que esto se vea reflejado en la afición y nos acompañe en este viaje.

P Por falta de ambición no será.

R Hay ambición, pero no hay que confundirse. La gente habla de la ambición de llegar a la ACB, pero es que si llegamos a la máxima categoría será como consecuencia de haber hecho bien las cosas. La ambición es hacer por primera vez un proyecto de isla, un proyecto en común que tenga raíces y que sea competitivo.

P ¿Cuál es la primera medida que han tomado?

R Hemos creado una estructura de club y hemos querido dar tranquilidad sobre el trabajo que se está haciendo porque le digo una cosa. Si queremos tener éxito y subir a la ACB, que será una consecuencia lógica del éxito, debemos tener una estructura que nos permita mantenernos. La idea es la de hacer un club integrador, que toda la isla lo respalde y sea autónomo.

P ¿En qué aspecto han incidido más en el trabajo?

R Quizá el mayor esfuerzo ha sido cambiar la mentalidad que había. Creo que la aportación que hemos dado es la de dar una visión empresarial, aunque después hay una parte técnica en la que está el presidente Guillem Boscana, el gerente Jordi Riera y el entrenador Félix Alonso, que es un gran valor de este club. Nosotros solo ayudamos de buena fe.

P ¿Tiene sentido este proyecto sin jugar en la ACB?

R Creo que sí y la prueba la tengo en que cuando me he acercado a diversos actores empresariales y políticos solo he recibido una buena acogida.

P La iniciativa privada ha respondido.

R Sí, es cierto. Nuestro enfoque ha sido menos comercial, en el sentido de no decirle al empresario eso de que con nosotros venderá más viajes, por decir algo. Lo que hemos hecho es decirle que su empresa está en Palma, en Mallorca y que su responsabilidad es ayudar al club de la isla.

P ¿Quién paga este proyecto?

R La sociedad mallorquina en general. Nosotros, como B the travel brand hemos dado el primer paso como patrocinador principal, pero Air Europa, Iberostar o Palmer Inmobiliaria están muy involucrados, hay muchos actores sociales. Y le diré todavía más. Hay gente que nos ha dicho que nos pone dinero pero que no quiere tener relevancia social.

P Usted ha tocado muchas puertas.

R Lo que he hecho es ir a contar a la gente el proyecto que tengo en la cabeza. Con las instituciones, que nos ayudan mucho menos que a nuestros competidores, tenemos una interlocución que no es la que me habían contado.

P Explíquese.

R Hasta ahora la interlocución está siendo perfecta. No se pueden hacer cosas del pasado, pero espero que cumplan lo acordado, pero ya le digo que solo tengo palabras de agradecimiento.

P Necesitan al Ayuntamiento de Palma porque Son Moix debe ser más grande para la ACB.

R Yo creía que el Ayuntamiento de Palma nos tenía abandonados y me he dado cuenta de que no es así, nos apoya y nos ayuda. El Consell de Mallorca también porque somos el espejo del deporte base y, por supuesto, del Govern Balear, que estamos avanzando para ver cómo damos estabilidad a la relación. Si las instituciones no dan un paso hacia adelante, la ACB no es viable.

P Los históricos proyectos del Patronato, Aqua Mágica y Bàsquet Inca también querían ACB y no lo consiguieron. ¿Qué les hace a ustedes diferentes para creer que lo lograrán?

R Porque nuestro planteamiento es diferente. Hasta ahora había proyectos de una persona o de un club, pero el nuestro es un proyecto de todos e integrador. Y si no es así, no funcionará. Nosotros estamos dando todo el apoyo que podemos, pero el club no será nuestro nunca, es de todos los mallorquines.

P ¿Qué se ha aprendido de la temporada pasada?

R En el aspecto institucional le diré que perdimos en Bilbao contra un equipo peor que el nuestro, pero que tenía mucha más estructura como club, más afición y un gran pabellón. Y como equipo debemos aprender que hasta el rabo todo es toro porque no empezó de la mejor manera y acabó muy bien. Debemos tener visión a largo plazo y tranquilidad.

P ¿Quién ha hecho la plantilla?

R La plantilla es responsabilidad del entrenador, Félix Alonso. Es el que tiene la última palabra.

P ¿Usted no ha opinado?

R Nosotros lo que hemos hecho es darle todo lo posible para que pueda elegir y encantado de haberlo hecho. He estado informado y he dado mi opinión, pero no soy un técnico.

P El año pasado demostraron mucha paciencia cuando los buenos resultados no llegaban.

R Es que la paciencia siempre da buenos frutos. Personalmente no me gusta que en la campaña de abonados parezca que la ACB separa el éxito del fracaso. Éxito será si el club mejora y crece en todos los niveles porque la ACB llegará este año, el que viene o el otro, pero lo del año pasado nos ha enseñado que perder dos partidos seguidos no tiene importancia. Al final esto es muy largo.

P Van a tener más abonados que la temporada pasada.

R Esto es la clave porque ves la ilusión y las ganas que hay de baloncesto esta temporada.

P ¿Es obligatoriao ser primero o se conforma con que el equipo se meta en play-off?

R Le puedo asegurar que la clasificación y los resultados de los partidos me importan muy poco. Estamos haciendo un trabajo conjunto, se ha hecho la plantilla que hemos querido, dejamos a los técnicos que hagan su trabajo y estoy seguro que los éxitos llegarán. Pero esto es deporte.

P ¿Qué papel tiene el presidente Guillem Boscana?

R Es el responsable de que los mallorquines tengamos la posibilidad de soñar con la ACB. Ha trabajado treinta y siete años con una seriedad y dedicación increíble porque no sé la cantidad de horas que le dedicaba, pero ha llegado un momento en el que esto no podía ser el proyecto de una sola persona.

P Usted tiene una trayectoria profesional muy reconocida. ¿Por qué se metió en un proyecto de este calibre?

R Lo primero es que nosotros pensamos que B the travel brand debía apoyar a un club mallorquín porque nosotros también lo somos. A eso hay que añadir que yo he jugado a baloncesto toda mi vida y habíamos colaborado en el CIDE. Pero le digo que nosotros creímos que empresarialmente había una posibilidad de, poniendo más trabajo que recursos, hacer algo bonito. Y en eso estamos ahora.

P No es un proyecto de un año.

R En nuestra presentación dijimos que estaríamos tres años, este es el segundo y no sé cuánto estaremos, pero mi voluntad es que tenga vida propia independientemente de quién haya detrás. Esto no puede ser un proyecto personal.