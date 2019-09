El peor inicio y con polémica

No fue el debut soñado del Palma Futsal en la nueva temporada porque no logró sacar nada positivo de un Palau de Son Moix que, a pesar del horario atípico, presentó una gran imagen con 3.000 espectadores. La primera ocasión del equipo verde pistacho no se hizo esperar. No pasó ni un minuto de juego cuando Mati Rosa estuvo cerca de estrenar el electrónico. Como fruto a la insistencia llegaría ese primer gol de la temporada. Lo firmaba Hamza, que aprovechó de un rechace del portero visitante Prieto para marcar a placer, adelantar a su equipo y convertirse en el primer goleador del curso.

El Levante castigó a los mallorquines en un contraataque que culminó Cecilio para establecer el empate. No eran buenos momentos para los de Vadillo, que poco después los colegiados les señalaban la quinta falta acumulada y, a cuatro minutos del final, llevaba como consecuencia un doble penalti a favor del cuadro granota. El disparo de Cuzzolino salió fuera y el encuentro iría al descanso con empate a uno.

La reanudación del Palma fue buena pero rápidamente se encontró con un contratiempo inesperado y cargado de polémica. Lo que tenía que ser un saque de esquina para los mallorquines sería un saque de puerta para el Levante por error de los colegiados y eso pilló a contrapié a los baleares, que veían cómo Sena le daba la vuelta al partido con un gol a placer y dejaba el partido cuesta arriba para los intereses locales.

El control de la posesión era absoluto de los hombres de Vadillo, que buscaban y buscaban sin premio la portería azulgrana. Joao disfrutó de varias ocasiones y Raúl Campos también dispuso de una gran oportunidad tras recorrerse el campo entero con el balón. Pero no había manera. El gol daba la espalda al Palma y se aliaba con un Levante que en los últimos minutos se centraba en echar el cerrojo a su portería con una defensa ordenada y activa. Ante esta situación, Vadillo decidió apostar por el ataque de cinco a poco más de tres minutos para el final pero la fortuna no cambió y el conjunto balear levantó el telón de la liga con una derrota polémica en casa.

El Palma Futsal homenajeó en la previa del encuentro a los equipos campeones en las distintas categorías de formación del fútbol sala mallorquín tanto de Liga como de Copa.



Vadillo: "Los árbitros son humanos"

El entrenador del Palma Futsal Antonio Vadillo se mostró resignado tras la derrota de su equipo en la primera jornada. "Estoy insatisfecho por no haber sumado los tres puntos. Hemos sido superiores pero no hemos estado acertados de cara a portería. Hemos pecado de ansiedad y jugamos precipitados. En la jugada polémica los árbitros se han equivocado, son humanos y no pasa nada, pero nosotros hemos pecado de inocentes. Al final han sabido defender el resultado y les ha salido bien. En líneas generales creo que hemos hecho un partido aceptable, teniendo en cuenta que era la primera jornada, pero no hemos estado finos de cara a portería", dijo el técnico del conjunto mallorquín, que opta por pensar ya en la siguiente jornada.