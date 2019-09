Rafa Nadal recibe el cinturón de campeón de la WWE tras ganar el US Open

El tenista español Rafa Nadal ha recibido un cinturón personalizado de campeón del mundo de los pesos pesados de lucha libre de WWE por ganar este domingo el Abierto de Estados Unidos, último 'Grand Slam' de la temporada y que suma el decimonoveno 'grande' en el palmarés del deportista balear.





An incredible end to 4 HOURS and 50 MINUTES in the finals of the @USOpen. Congratulations to @RafaelNadal€this custom @WWE Championship should help celebrate your 19th Grand Slam Title! pic.twitter.com/jZy9nrm8JT