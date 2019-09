Rafa Nadal libera su agenda para descansar en Mallorca hasta el día de la boda

Las grandes citas no se acaban para Rafa Nadal. Tras consquistar su cuarto US Open en un partido espectacular ante el ruso Medvedev, que supuso su decimonoveno título de Gran Slam, el campeón de Manacor libera su agenda para contraer matrimonio con su novia de toda la vida, Xisca Perelló, que la madrugada lunes no quiso perderse la final de Nueva York y animó a su futuro marido en cada momento del partido ante Daniil Medvedev, en un grupo en el que también se encontraban los padres del tenista, Sebastián y Ana María, y su hermana Mabel.



Nadal se ha liberado ahora de los compromisos deportivos más inmediatos para descansar en Mallorca y poder ultimar los detalles de su boda, que se celebrará el 19 de octubre en la finca de sa Fortalesa, en el municipio de Pollença.



Se da prácticamente por seguro que el campeón mallorquín no participará en el Master 1000 de Shangái, que se disputará del 6 al 13 de octubre, con lo que sus compromisos más próximos tras la boda serían la Copa Masters de Londres, del 10 al 17 de noviembre y la Copa Davis, que se disputa en Madrid del 18 al 24 de noviembre y estrena formato. Para entonces, Rafa Nadal ya habrá contraído matrimonio con Xisca Perelló, su novia de toda la vida, tras más de quince años de noviazgo.





A la boda de Rafa Nadal y Xisca Perelló se espera la asistencia de. Entre ellos, el rey emérito,, compañeros de profresión del tenista, como, que además es su entrenador, y otros deportistas íntimos del tenista comoLos invitados más conocidos se alojarán en el exclusivoy es posible que se desplacen hasta la finca de sa Fortalesa por mar para evitar ser fotografiados.La ceremonia podría ser oficiada por Francesc Xavier Riutord, de la parroquia de Porto Cristo , donde vive Rafa Nadal.También eligieron sa Fortalesa para casarse, futbolista escocés del Real Madrid , y. Y el jugador de baloncesto . En ambos casos, el carácter inexpugnable de la finca, un castillo del siglo XVII levantado en la península dey totalmente protegido de miradas ajenas, resultó decisivo en la elección.