Moreno pide arroz y Molango trae fideos

Les habrá pasado. Escriben la lista de la compra, le dedican toda su atención, quieren que la paella salga perfecta y le entregan el listado a su pareja, familiar o amigo. Por alguna extraña razón, la persona a la que le han confíado todo, decide que las gambas congeladas le darán mejor sabor al plato que las frescas de la pescadería, resuelve que no es necesario comprar arroz, si se puede aprovechar el fideo de la alacena y saca un extraordinario rédito de la oferta en aguja de cerdo, en lugar de traer el pollo deshuesado que le ha pedido. Moreno confeccionó durante el inicio de la pretemporda su propia lista de la compra, se la entregó a Maheta (Molango), y el consejero delegado, cuando llegó al mercado, hizo y deshizo como le vino en gana. Cocinero y recadero ahora casi ni se hablan y por mucho que insistan en que todo sigue como antaño, la realidad es que la relación no es la misma. Ahora toca probar el plato y si la receta no está buena, el chef, además de perder su prestigio, también puede perder la cabeza. En este club tienden a cortarlas.



Es hora de hacer balance



Con el cierre del mercado es hora de hacer balance: catorce han sido las incorporaciones del Mallorca durante el verano. Cuatro se hicieron antes de conocerse el ascenso del equipo a Primera, dos sabiendo que se iban cedidos, uno llega con una lesión que difícilmente le permitirá jugar antes de diciembre, tres no conocen la Liga ni tampoco el idioma, dos se perfilaron en el último día de mercado y los otros dos, Febas y Kubo, son, a día de hoy, los que inspiran mayor confianza. Ante el Poblense, el pasado jueves en el Trofeo de s'Agricultura, el técnico valenciano tuvo la oportunidad de dar minutos a sus futbolistas menos habituales. Ni Chavarría, ni Gámez, ni Sedlar fueron tan siquiera convocados: ¿toque de atención o simple decisión técnica?

El mejor femenino en el peor escenario



No pudo empezar con peor pie el Collerense su andadura por la Segunda División femenina. El conjunto mallorquín sucumbió (5-1) ante un Pozoalbense que pisó fuerte en su estreno en el Reto Iberdrola. El próximo domingo las de Juanpe Rivas vuelven a afrontar un nuevo encuentro fuera de casa, y menos mal, porque defender puntos este curso en el Municipal del Coll es comprar un boleto con destino a Son Espases. El mejor fútbol femenino de la isla se desprestigia en el peor escenario. El campo de Ca Na Paulina, con un césped impracticable, lleva años esperando las ayudas de un Ajuntament que tiende a prometer mucho y a hacer relativamente poco. En ese campo se hicieron futbolistas como Mariona Caldentey, Patri Guijarro o Virginia Torrecilla. Eran otros tiempos. Ahora cada vez hay menos niñas que quieran exponerse a tal salvajada.