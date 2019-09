Samuel Etoo se retira

Samuel Etoo, el mejor futbolista en la centenaria historia del Mallorca, ha puesto punto y final a su carrera deportiva. A sus 38 años y después de militar en infinidad de equipos, el último de ellos el Qatar FC, el camerunés anunció su retirada a través de un enigmático mensaje en su cuenta oficial de Instagram. "El final. Hacia nuevos desafíos... Gracias a todos, mucho amor y adrenalina", indicó el 'león indomable' a todos sus seguidores. Incluso en su cuenta de Instagram, pidió perdón a los aficionados del Mallorca, a los que en su día dijo que se retiraría en la entidad que le dio la posibilidad de darse a conocer mundialmente: "Fue más un deseo que una promesa", escribió.

Lo cierto es que se retira el mejor jugador en la historia del club rojillo. Llegó en enero de 2000, con apenas 19 años, procedente del Real Madrid, donde no se le habían dado oportunidades. Mateu Alemany, por aquel entonces principal ejecutivo del Mallorca y que mantenía una muy buena relación con Florentino Pérez, consiguió la cesión del futbolista, sin saber que se iniciaba una de las épocas más gloriosas en la historia del club que se culminaría con la conquista de la Copa del Rey en 2003.

Etoo llegó al Mallorca tras conquistar la medalla de oro con su selección en los Juegos de Sidney. En el club se encontró con Luis Aragonés, con el que mantendría una relación de amor-odio, con diferentes episodios que llenaron páginas y páginas en los periódicos y muchos minutos de televisión.

En octubre de 2000, en su primera temporada completa con el Mallorca, el técnico de Hortaleza criticó al camerunés por pedir descanso: "Qué coño descanso. Con 19 años lo que tiene que hacer es jugar y ganar la Liga y la Copa de Europa". Una semana después le echó del entrenamiento al desobedecer sus órdenes y verse el jugador fuera del equipo titular ante el Villarreal.

Pero fue el 3 de diciembre de aquel año cuando se produjo el más grave incidente entre el entrenador y su estrella. Fue en La Romareda. Luis sustituye a Etoo a los cinco minutos de la segunda parte por Stankovic. "Siempre cambias a los mismos", le dijo el jovencísimo jugador a su entrenador, que le zarandeó en público, en unas imágenes que recorrieron España.

Al día siguiente, en Son Bibiloni, Luis, en presencia de Etoo, explicó a la plantilla lo que había ocurrido: "Pasó por delante de mí y tiró la botella. Conmigo no, ¿se entera? Míreme a la cara, conmigo no puede ser. No he estado a punto de darle un cabezazo de puro milagro", le dijo al jugador, que poco después quitó hierro a lo ocurrido: "No me quiero ir. ¿Dónde viviré mejor que en Mallorca. Somos como un padre y un hijo".

En julio de 2001 firma por el Mallorca por seis temporadas, con una cláusula de veinte mil millones de pesetas. El Mallorca paga 1.200 al Real Madrid.

En sus cuatro temporadas en la entidad mallorquinista, desde enero de 2000 hasta 2004, Etoo marcó 54 goles, siendo el máximo artillero en la historia del club en Primera. Fue expulsado cuatro veces y tuvo de entrenadores a Luis en dos etapas, Krauss, Kresic, Manzano y Pacheco. Su máximo logro con el Mallorca lo consiguió con el título de la Copa del Rey en Elche ante el Recreativo de Huelva. El equipo ganó 3-0, con dos goles que llevaron su firma.

El Mallorca le traspasó al Barcelona de Laporta, donde conseguiría los mayores éxitos de su carrera, primero con Frank Riijkaard, con el que consiguió la Champions en 2006, y después con Pep Guardiola, en 2009. Aún conseguiría una tercera con el Inter de Milán de Mourinho al año siguiente, eliminando al Barcelona en las semifinales. Tras dejar el Inter ha militado en el Chelsea, Everton, Sampdoria y el Antalyaspor turco, antes de despedirse del fútbol en el Qatar FC.

Con Camerún consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, fue campeón de África en dos ocasiones y 118 veces internacional, marcando 56 goles. Además, es el único jugador africano de la historia que ha participado en cuatro Mundiales.

Se retira un icono del mallorquinismo, el considerado el mejor jugador en la historia del club, un futbolista de una gran personalidad que dio algunos de sus mejores años a la entidad rojilla, de la que siempre ha dicho que lleva en su corazón.