Alberto Gil: "El Atlético Baleares es un gran proyecto, no tuve dudas"

Una de las incorporaciones del Atlético Baleares durante el presente curso, Alberto Gil, ha sido presentado este mediodía en rueda de prensa. El futbolista, de tan solo 22 años, llega al conjunto blanquiazul con ganas de "devolver la confianza" que han depositado en él.

"El Baleres lleva varias temporadas haciendo las cosas bien, es un gran proyecto y no tuve dudas. Intentaron que viniera en el mercado de invierno, pero no pudo ser. Que confien en uno siempre gusta, ahora me toca devolver esa confianza", ha señalado.

Gil se ha mostrado muy contento con la victoria conseguida el pasado domingo por el equipo en el estreno del nuevo Estadi Balear y ha asegurado sentirse "cómodo en la posición que sea" sobre el campo.

"El reto de esta temporada es ganar el domingo al Rayo, cuando queden diez jornadas para el final del campeonato ya veremos dónde estamos y a qué aspiramos", ha respondido de forma cautelosa sobre los objetivos del club durante el presente curso.