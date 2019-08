El gran día del Atlético Baleares

El Atlético Baleares debuta hoy en casa, en su regreso al Estadi Balear y ante su afición, frente a Las Palmas B (12.00 horas/IB3). Los de Manix Mandiola buscarán el triunfo en un partido especial para el club y así sumar de nuevo los tres puntos, tras la victoria lograda el pasado fin de semana ante el Langreo en la jornada inaugural de Liga.

No se esperan excesivos cambios en el once de Mandiola, que en principio repetirá el mismo once de la primera jornada, con el único cambio obligado por la lesión de Pedro Orfila. Borja San Emeterio, que esta semana ya se ha reincorporado al trabajo con el grupo, se perfila como titular en el lateral derecho.

El técnico vasco ha convocado a todos los jugadores disponibles, como viene siendo habitual en los partidos que el Baleares disputa en casa. Las grandes novedades son Jordan Holsgrove, Alberto Gil y Diego Cervero, que ayer ya realizó su primer entrenamiento junto al resto de compañeros. Lo más probable es que tanto el jugador escocés como el valenciano empiecen el partido desde el banquillo y que el veterano delantero se quede en la grada.

Enfrente del Atlético Baleares estará Las Palmas Atlético, un equipo peligroso y que venció al Ibiza en la primera jornada. El filial es un equipo muy renovado. Ha perdido muchos jugadores claves del curso pasado porque han ascendido al primer equipo como Josep (portero), Alex Suárez el capitán, Fabio (MC), Kirian –el mejor del equipo– o Cedres.

Ha fichado a muchos jugadores peninsulares y ha perdido bastante la identidad de jugadores canarios en el equipo. Juan Manuel Rodríguez cumple ya su tercera temporada y ha salvado al equipo en las dos campañas anteriores.

Es un equipo muy serio defensivamente, con líneas juntas, y cuando tiene la pelota intenta ir rápido hacia arriba. Para este partido tiene la baja de Juan Fernández, citado con el primer equipo, que es el delantero que llegó este verano y que en el primer partido ante el Ibiza fue clave al meter dos goles. Diego Martínez, Jürgen Méndez y Castañada son tres jugadores a seguir.