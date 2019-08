Mandiola: "Haremos que el Estadi Balear sea nuestra casa"

Manix Mandiola cuenta los días para que el Atlético Baleares regrese al Estadi Balear. "Es un poco de presión más para nosotros, no podemos dar mala imagen. Tenemos una gran ilusión por jugar en un campo de hierba natural, un estadio nuevo y a ver si la gente se engancha como en Son Malferit. Estamos deseando que llegue el domingo", ha comentado.

El técnico vasco no cree que el cambio de terreno de juego les vaya a afectar. "No hemos visto prácticamente el campo pero sabemos que es nuestra casa y jugamos ante nuestra afición, que es lo más importante que hay. Poco a poco iremos entrenando allí y jugando y haremos que sea nuestra casa. La verdad es que se ha ido retrasando la vuelta al Estadi Balear. Honestamente, nosotros tampoco teníamos tanta necesidad ni prisa porque aquí nos iba muy bien. Ahora habrá que adaptarse y hacer que sea muy complicado puntuar aquí para los rivales", ha explicado.

Mandiola cree que el equipo sabrá adaptarse a las circunstancias que se encuentre en Liga. "Contra el Langreo la posesión del balón fue nuestra, exceptuando los últimos quince minutos. Este año tenemos un perfil diferentes de futbolistas, que manejan mejor la pelota. Igual no son tan agresivos como el año pasado pero debemos adaptarnos a nuestras necesidades y a las que nos exija el rival", ha reconocido.

Cervero será el último en llegar al Atlético Baleares. "Para nosotros, si es que viene, es el mejor. Cervero ha tenido años buenos, aunque el último no. Precisamente los jugadores que están libres en estas fechas es porque no se han sido primeros espadas, no vienen de hacer una gran temporada. A Cervero lo valoro mucho, pero no se exactamente como estará ahora. Si se acerca a su mejor versión esperemos que nos aporte cosas", ha puntualizado

Manix se ha mostrado satisfecho de la confección de la plantilla, aunque no descarta la llegada de alguien más. "Los que tenemos son los buenos. Todavía queda una ficha libre de senior. Con lo que tenemos y menos que teníamos hemos sido capaces de vencer a domicilio. No hay excusas para afrontar este domingo. De momento, estoy encantado con lo que tenemos. Las líneas están cubiertas, con mayor o menor nivel. Para mí, los nuestros son los mejores", ha añadido.

Respecto al rival del domingo, Las Palmas B, el técnico del Baleares ha advertido de que será un partido complicado. "Es un equipo que ha ganado al Ibiza y eso a mí ya me dice mucho. Que haya sido capaz de darle la vuelta al resultado, estando cerca de perder el encuentro y acabar ganando. Lo afrontamos con todo el respeto del mundo, siendo humildes y sin sacar pecho. Tienen jugadores que tienen que deben riesgos, tienen que ponerse en el mercado, tienen que demostrar para poder entrar en el primer equipo. No se limitan tan solo al resultado. Con la calidad individual que tienen nos pueden hacer que corramos detrás de ellos todo el partido. A mi no me importa que los equipos manejen sus armas y tengamos que adaptarnos a ellos", ha finalizado.