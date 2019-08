Jordan Holsgrove: "Quiero ayudar al equipo con goles y asistencias"

Esta mañana ha comparecido en prensa el nuevo fichaje del Atlético Baleares, el escocés Jordan Holsgrove, que viene cedido del Reading. El futbolista escocés, internacional con la selección de su país, se ha mostrado feliz por su incorporación a las filas del conjunto blanquiazul. "Estoy muy contento por estar aquí y quiero adaptarme muy rápido. Aún no he podido hablar mucho con Manix por el tema del idioma", ha explicado.







Jordan espera que el equipo acabe lo más arriba posible. "", ha dicho. El jugador se ha mostrado ambicioso sobre su papel en el equipo y espera ser importante en los esquemas de Mandiola. "Soy un jugador que ayudar construir el juego.. Estoy muy a gusto en estos primeros días y quiero aportar todo lo posible al equipo", ha resumido.Jordan también ha hablado de las diferencias entre el fútbol británico y el que se encontrará aquí, en Segunda División B. "Hay mucha diferencia.. Los campos y rivales son nuevos para mí pero voy a intentar acoplarme lo antes posible", ha comentado.Por su parte, el director deportivo del club, Patrick Messow, se ha congratulado del fichaje de Jordan. "Nos ha convencido a todos estos días. Teníamos claro que íbamos apostar por él.Estoy seguro de que nos va a aportar mucho", ha explicado. "El mercado británico es muy interesante para nosotros. Hay mucho talento, ya lo vimos con Samuel y lo vamos a ver con Jordan, no lo dudo. Siempre vamos a estar atentos allí para encontrar jugadores interesantes", ha añadido.Messow se ha mostrado seguro de que este domingo jugarán en el Estadi Balear . "'Tornam' y eso significa que vamos a jugar este domingo en el Estadi Balear. Esta tarde tenemos la última revisión por parte de la Federación y", ha reconocido. Respecto al rival, Messow prefiere ser cauto. "Contra un filial no sabes muy bien que te vas a encontrar, pero sabemos que. Para nosotros es el primer partido en casa y lo queremos ganar. Los jugadores están muy motivados para jugar ya en el Estadi Balear y no dudo de que lo vamos a hacer bien", finalizó.Messow ha aprovechado para anunciar un."Hemos llegado a un acuerdo con. Es un jugador joven con experiencia en la categoría y esta tarde va a pasar la revisión médica. Si todo va bien, durante el día o mañana lo haremos oficial.Esperamos cerrar el fichaje de alguno antes del lunes. Con estos dos jugadores y el delantero, llegaremos a una plantilla de 21 jugadores, que es un buen número para una plantilla. Al final depende más del nivel de los futbolistas que del número. Si nosotros no estamos convencidos al 100% de los jugadores,", ha asegurado.Cuestionado acerca del supuesto inteées del club en jugadores como Borja Viguera o Victor Casadesús, Messow ha echado balones fuera. "Borja es un jugador interesante pero tiene contrato en vigor con el Numancia.. Contacto hay con todos", ha finalizado.