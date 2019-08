Sete Benavides y Toni Segura, bronce en C2 500 metros en el Mundial de Szeged

Sete Benavides y Toni Segura han conseguido este mediodía el bronce en la categoría C2 500 metros del Campeonato del Mundo de Piragüismo, que se está disputando en Szeged (Hungría). Ambos no podían ocultar su alegría al acabar la carrera y lograr la tercera posición. "Nos sabe a gloria, oro y a todo. Nos ha costado mucho desde el primer día. Hoy hemos hecho la carrera que teníamos que hacer ", ha dicho Segura. "Aquí hemos sacado fuerza. Estar en la final de un Mundial es algo que a veces solo se vive una vez en la vida. Estar aquí es fenomenal y se lo dedicamos a Kiko, nuestro entrenador, que no ha podido venir y nos hubiera gustado celebrarlo con él," ha comentado Sete.



La pareja balear se mantuvo siempre en los puestos de medalla e incluso pasaron segundos en la mitad de la prueba, aunque no pudieron aguantar el empuje de los húngaros Jonatan Hajdu y Adam Fekete, que se quedaron con la plata por algo más de medio segundo. En cambio, sí supieron sujetar por el escaso margen de siete centésimas el último escalón del podio frente a la pareja rusa. Los chinos Qiang Li y Song Xing se adjudicaron el oro.





Por otra parte, Alberto Pedrero y Pablo Graña dieron la primera medalla a la delegación española esta mañana al conquistar el oro en la modalidad de C-2 200 metros. El madrileño, subcampeón del mundo de la distancia a nivel individual en categoría Sub-23 el año pasado, y el gallego firmaron una espectacular final donde tomaron rápidamente la cabeza para lograr abrir un pequeño hueco que hizo imposibles para sus rivales que les arrebatasen el título mundial.