Mandiola: "Los rivales nos pondrán en nuestro sitio"

A dos días de que el Atlético Baleares se enfrente el Langreo en la primera jornada de Liga, Manix Mandiola cree que su equipo está preparado para afrontar el inicio liguero. "Sería absurdo pensar que no lo estamos. Nuestros deberes los tenemos hechos, estamos preparados para competir y con la duda de a ver que pasa. No solo depende ti porque hay un rival delante, pero creo que estamos bien. El Langreo estará motivado, hicieron buena temporada y seguro que les motiva que vengamos de ganar una liga que nos va a exigir mucho. Seremos un rival digno", ha explicado.

A pesar de contar con una plantilla muy diferente de la temporada pasada, el técnico vasco se muestra confiado. "Voy esperanzado, desde el punto de vista de que llevamos más de un mes entrenando juntos y sabemos a lo que jugamos. Por otro lado, también es verdad que no hemos jugado un partido de competición oficial y no sabemos cómo va a salir. De todas maneras, tenemos una base en el equipo. Igual no tenemos un gran fondo de armario todavía, pero falta gente por llegar. Al final, los rivales nos pondrán en nuestro sitio", ha puntualizado.

Mañana, después del entrenamiento, el club decidirá el futuro de Jordan Holsgrove, el joven futbolista británico que está a prueba con el conjunto blanquiazul desde el jueves. Mandiola se muestra satisfecho con lo que ha visto por ahora. "Lleva dos días con nosotros y se ve que es futbolista. No se a nivel de competición pero lo que se le ha visto en el club y lo que le he visto yo, se ve que Jordan sabe de que va esto y tiene calidad. Al final, entre todas las partes que estamos decidiremos que haremos con él", ha comentado.

Manix prefiere esperar a ver los fichajes en competición antes de emitir una valoración. "Los fichajes suelen ser como un melón, hasta que no los abres pues no sabes como va a salir. Vienen de hacer un gran año y luego el año malo les toca aquí. El año pasado le pasó a Adrián, que hizo un temporada penosa a nivel personal, no le salían las cosas. El equipo iba bien pero él no conseguía entrar. Venía de 7 u 8 temporadas rindiendo a un gran nivel, marcando diez goles por temporada y siendo titular siempre. Y por otro lado hay gente que no ha hecho grandes cosas en el mundo del fútbol como Nuha, le sale el año de su vida y está jugando en Segunda División", ha resumido.

A falta de doce días para que se cierre el mercado, Manix espera la llegada de refuerzos para acabar de dar por cerrada la plantilla. "Sobre todo, un centrocampista diferente a lo que tenemos, ya sea Jordan o otro cualquiera. La baja de Canario sería bueno sustituirla. Arriba tenemos dos jugadores, Arturo y Gabarre, y como mínimo necesitamos un futbolista más."

Por su parte, Alberto Villapalos se muestra ambicioso de cara al enfrentamiento de este domingo frente al Langreo."Hay mucha gente nueva, venimos de hacer un gran año y es normal que jugadores hayan subido de categoría. Vamos a volver a hacer un gran año, iremos a competir con los que estamos. Vamos a ganar a Langreo", ha asegurado.

El centrocampista es uno de los jugadores que han decidido renovar su compromiso con el club este verano. "Este es mi tercer año, el ATB me ha ayudado a ser mejor jugador y les devuelvo el compromiso. A lo mejor con una oferta de Segunda hubiera cambiado de aires pero en Segunda B no voy estar mejor que aquí en ningún sitio. Además, me siento querido por la afición", ha dicho.

Villapalos se lamenta de la baja de Canario, pero cree que el equipo tiene jugadores para hacer que no se note. "Es una pena la baja de Canario, es de los mejores del equipo y el que venga es complicado que esté a su nivel porque es clave en los esquemas del míster, pero nadie cambia la base de un equipo", ha finalizado.